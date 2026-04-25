Йдеться про перекис водню, який ефективно бореться з бактеріальними та грибковими інфекціями, пише WP Kobieta.

Як використати перекис водню для орхідей?

Для успішного росту орхідеям потрібне розсіяне світло й захист від протягів. Дуже важливо уникати впливу прямих сонячних світлів, оскільки рослина цього не любить.

Перекис водню доступний та ефективно бореться з грибковими та бактеріальними захворюваннями, які можуть загрожувати вашим рослинам.

Фахівці радять під час пересадки використовувати розчин перекису водню, щоб промити коріння та запобігти поширенню шкідників. Рекомендовано використовувати 3% розчин.



Перекис водню покращить цвітіння орхідей / Фото Pexels

Якщо ж листя орхідеї починає в’янути, то потрібно полити рослини перекисом водню у співвідношенні 1:4. Така обробка кожних 2 тижні сприятиме росту пишних квітів. Перекис водню – це недорогий спосіб догляду за орхідеями. Він коштує копійки, а ефект може бути вражаючим.

Як ще стимулювати цвітіння орхідей?

Досить помічною є часникова вода, яка діє як природний стимулятори для рослини. Потрібно просто додати 3 подрібнені зубчики часнику до літра теплої води, дати суміші настоятися усю ніч, а тоді замочити в ній коріння орхідеї на 30 хвилин.

Також можна використовувати бананову шкіру, яка багата на калій та фосфор – елементи, які необхідні для цвітіння. Шкірку можна нарізати на дрібні шматочки, залити водою й залишити на 2 дні. Після цього вже можна використовувати отриманий розчин для поливу рослини.

Як пише Express, для відновлення цвітіння орхідеї важливо обрізати відцвілі частини та забезпечити рослині правильне освітлення і температуру. Регулярне підживлення спеціальними добривами і контроль за рівнем вологи допоможуть орхідеї формувати нові бутони.

