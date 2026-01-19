Що робити, якщо авто почало заносити на ожеледиці: важливі дії в перші секунди
- Фахівці рекомендують не панікувати під час заносу автомобіля на ожеледиці, не робити різких рухів та не використовувати різке гальмування.
- Кермо слід повертати в напрямку заносу задньої частини авто, а після відновлення зчеплення плавно вирівняти для стабілізації траєкторії.
Через різкі перепади температури, ожеледиця взимку з’являється дуже часто. Додаткову небезпеку становлять опади у вигляді мокрого снігу при мінусовій температурі, які перетворюються на тонкий шар льоду.
Наслідки ожеледиці є небезпечними як для пішоходів, так і для водіїв, пише 24 Канал з посиланням на Express. Навіть на невеликій швидкості автомобілі легше втрачають керування, зростає гальмівний шлях та ризик заносу на поворотах чи під час різких маневрів.
Що робити, якщо машину почало заносити?
Опанувати машину під час заносу досить просто. Важливо лише знати правильний алгоритм дій. Фахівці з безпеки дорожнього руху радять не панікувати й не робити різких рухів.
Поширеною помилкою є бажання різко вдарити по гальмах, а цього робити – не можна. Різке гальмування блокує колеса, тому це призведе до втрати контролю над кермом й погіршить пробуксовування. Машина повинна сповільнюватися природним шляхом.
Куди повертати кермо під час заносу?
Тут все залежить від напрямку руху авто. Експерти рекомендують повертати кермо в тому ж напрямку, куди заносить задню частину машини. До прикладу, якщо зад машини заносить вліво, то крутити потрібно вліво, а якщо вправо – то відповідно в цьому ж напрямку.
Після того, коли колеса зчепляться за покриття, а зчеплення відновиться, кермо треба плавно вирівняти для стабілізації траєкторії.
Як керувати авто під час заносу: дивіться відео
Як безпечно їздити на засніжених дорогах?
Експерти кажуть, що найкращий спосіб вберегтися від аварії в ожеледицю – залишити машину вдома. Та якщо ж вирушити в дорогу таки потрібно, то варто дотримуватися базових правил підготовки.
Потрібно перевірити рівень пального, а під час руху плавно їхати. Також слід уникати різкого гальмування та агресивного кермування. Швидкість треба знижувати плавно, а гальмувати – обережно.
Не варто їхати занадто близько до транспортного засобу попереду, щоб зрозуміти, де знаходяться ділянки ожеледиці, оскільки можна помітити, як машину трохи заносить.
Фахівця не радять у мороз не можна ставити машину на ручник, оскільки він може примерзнути, і автомобіль не зрушить з місця, пише Auto-Swiat. Якщо ручник замерз, слід добре прогріти двигун або гальмівний механізм теплою водою, а в разі невдачі – звернутися у сервіс.
Які ще є автомобільні секрети?
Для створення домашньої рідини для омивання скла потрібно змішати 1 літр води, пів склянки медичного спирту та 1 чайну ложку засобу для миття посуду.
Тверде мило може служити освіжувачем повітря в автомобілі, якщо зробити кілька отворів в упаковці і покласти під сидіння.
