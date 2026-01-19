Наслідки ожеледиці є небезпечними як для пішоходів, так і для водіїв, пише 24 Канал з посиланням на Express. Навіть на невеликій швидкості автомобілі легше втрачають керування, зростає гальмівний шлях та ризик заносу на поворотах чи під час різких маневрів.

Читайте також Чому взимку розряджається акумулятор: відповідь автомобілістів

Що робити, якщо машину почало заносити?

Опанувати машину під час заносу досить просто. Важливо лише знати правильний алгоритм дій. Фахівці з безпеки дорожнього руху радять не панікувати й не робити різких рухів.

Поширеною помилкою є бажання різко вдарити по гальмах, а цього робити – не можна. Різке гальмування блокує колеса, тому це призведе до втрати контролю над кермом й погіршить пробуксовування. Машина повинна сповільнюватися природним шляхом.

Куди повертати кермо під час заносу?

Тут все залежить від напрямку руху авто. Експерти рекомендують повертати кермо в тому ж напрямку, куди заносить задню частину машини. До прикладу, якщо зад машини заносить вліво, то крутити потрібно вліво, а якщо вправо – то відповідно в цьому ж напрямку.

Після того, коли колеса зчепляться за покриття, а зчеплення відновиться, кермо треба плавно вирівняти для стабілізації траєкторії.

Як керувати авто під час заносу: дивіться відео

Як безпечно їздити на засніжених дорогах?

Експерти кажуть, що найкращий спосіб вберегтися від аварії в ожеледицю – залишити машину вдома. Та якщо ж вирушити в дорогу таки потрібно, то варто дотримуватися базових правил підготовки.

Потрібно перевірити рівень пального, а під час руху плавно їхати. Також слід уникати різкого гальмування та агресивного кермування. Швидкість треба знижувати плавно, а гальмувати – обережно.

Не варто їхати занадто близько до транспортного засобу попереду, щоб зрозуміти, де знаходяться ділянки ожеледиці, оскільки можна помітити, як машину трохи заносить.

Фахівця не радять у мороз не можна ставити машину на ручник, оскільки він може примерзнути, і автомобіль не зрушить з місця, пише Auto-Swiat. Якщо ручник замерз, слід добре прогріти двигун або гальмівний механізм теплою водою, а в разі невдачі – звернутися у сервіс.

Які ще є автомобільні секрети?