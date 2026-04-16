Завдяки високому вмісту корисних речовин, природні властивості розмарину допомагають підтримувати здоровий вигляд волосся та шкіри, пише Martha Stewart. До того ж, розмаринова вода – це простий і доступний засіб для щоденного використання.

Яку користь має розмаринова вода?

Для волосся

Кип’ячена вода з додаванням розмарину після охолодження використовується як тонік для шкіри голови та волосся. Вважається, що засіб здатен покращити кровообіг, зменшити запалення шкіри голови й захистити волосяні фолікули від випадіння.

Тонік для шкіри

Розмаринову воду використовують як спрей для обличчя, щоб тонізувати та освіжити шкіру. Окрім того, натуральний аромат розмарину має приємний запах, тож здатен навіть покращити настрій.

Освіжувач повітря

Розмаринова вода може стати гарною альтернативою освіжувачам повітря з хімічними ароматами. Розмариновий запах пахне травами та деревиною, тож освіжає приміщення без надмірного насичення, як це буває з магазинними спреями.

Як приготувати розмаринову воду?

Для створення засобу необхідні свіжі гілочки розмарину. Дехто використовує сушені, проте їх важко процідити.

Спочатку потрібно промити розмарин, а тоді поставити на вогонь 2 – 3 склянки води й довести її до кипіння. Після цього вогонь вимикають, додають розмарин, накривають кришкою і дають настоятися приблизно 30 хвилин.

Далі воду проціджують і переливають рідину у пляшку з водою чи в ємність з пульверизатором. Перед використанням розмаринова вода повинна повністю охолонути.

Придбати розмарин можна на Промі. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Як використовувати розмаринову воду?

Як спрей для волосся . Засіб потрібно розпилити на шкіру голови й корені волосся після душу й промасажувати. Також дівчата використовують розмаринову воду після миття голови, як завершальне ополіскування.

. Засіб потрібно розпилити на шкіру голови й корені волосся після душу й промасажувати. Також дівчата використовують розмаринову воду після миття голови, як завершальне ополіскування. Як спрей для обличчя . Розмаринову воду налийте у флакон з дрібним розпиленням й використовуйте як зволожувальний засіб для лиця.

. Розмаринову воду налийте у флакон з дрібним розпиленням й використовуйте як зволожувальний засіб для лиця. Як освіжувач для дому. У пляшку з розпилювачем налийте розмаринову воду й розпилюйте на килими, постільну білизну тощо.

Розмарин можна використовувати як натуральний освіжувач повітря, розмістивши його гілочки на підвіконні для покращення аромату в домі, пише Interia Kobieta. Для довшого ефекту варто скористатися горщиком з розмарином. Аромат буде трохи м’якшим, проте рослина буде довше залишатися свіжою.

