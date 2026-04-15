Для того, аби щороку ваш двір мав чудовий вигляд, у посадках на клумбі варто надати перевагу багаторічникам. Чимало з них майже не потребують догляду та тішитимуть вас цвітінням не один сезон, пише Real Simple.

Цікаво Шкарпетки стануть білосніжними за один цикл прання: повторіть простий трюк за копійки

Які багаторічники можна посадити у саду?

Лілійники

Якщо ви хочете швидко наповнити свій сад яскравим кольором, точно варто звернути увагу на лілійники. Їхнє помаранчеве та багряне цвітіння починається вже за місяць після посадки. А листя з'являється всього за кілька тижнів після посадки цибулин, пише Martha Stewart.

Розмарин

Ця рослина чудово росте сама по собі та практично не потребує догляду, неймовірно пахне та може використовувати у кулінарії. Ідеальний варіант для того, аби швидко заповнити клумбу ароматними травами. Підійде вирощування розмарину навіть новачкам – адже це один з найвитриваліших видів трав.

Хости

Хости – це пишні багаторічники, що ростуть неймовірно швидко та можуть збільшитися у розмірі втричі всього за один рік. Окрім того, вони відомі й своєю невибагливістю та тіньолюбністю.

Рудбекія шорстка

Рудбекії відомі своїми сонячно-жовтими пелюстками та чорною серединкою. Ці невибагливі квіти починають розквітати вже на початку весняних місяців, а відцвітають аж восени. Більшість сортів виростають досить високими, і зазвичай цвітуть вже у перший рік після посадки насіння.

Шавлія



Шавлія – це одна з найпростіших до вирощування рослин. Навіть якщо ви висадите її у квітні, зможете насолодитися її темно-фіолетовими та синіми квітами вже навесні та аж до початку літа.

Що ще слід знати дачникам?