3 кімнатні вазони для маленьких квартир: займають мало місця і красиво виглядають
- Експерти рекомендують для маленьких квартир грошове дерево, переромію та міні-сансев’єрію, які займають мало місця і легко доглядаються.
- Переромія та міні-сансев’єрія відзначаються декоративним листям і здатністю очищати повітря, а грошове дерево потребує рідкого поливу.
Кімнатні рослини прикрашають інтер’єр майже в кожній оселі. Але часом маленька квартира змушує обмежити їхню кількість до мінімуму. Саме тому експерти визначили кілька вазонів, які добре ростуть навіть в невеликих приміщеннях з маленькою кількістю світла.
Існують компактні, але невибагливі рослини, які можна розмістити на полиці, столі чи підвіконні, пише Interia Kobieta.
Які рослини підходять для маленьких квартир?
Вони займають мало місця й легкі в догляді. Крім того, ці рослини навіть здатні поглинати забруднюючі речовини з повітря.
Експерти визначили певні види рослин, які можуть вижити без поливу протягом кількох днів. Найкращим варіантом вважаються ті рослини, що мають декоративне листя. Попри свій маленький розмір, вони привертають увагу й добре поєднуються з іншими елементами інтер’єру.
- Грошове дерево
Це одна з найпопулярніших кімнатних рослин за останні кілька років. Вазон має декоративне, кругле листя, що нагадує монети. Рослина зазвичай виростає до 30 – 40 сантиметрів заввишки, і гарно виглядає на полицях і столах. Її перевагою є мала потреба у воді, тож поливати можна лише раз на 10 днів.
Рослини для маленьких квартир / Фото Pinterest
- Переромія
Невелика рослина в горщиках має різну форму й колір листя, тут все залежить від різновиду. Дуже красиво виглядає переромія кавунова – її листя нагадує усім нам відомий візерунок ягоди.
Також досить популярною є пеперомі дощова з блискучим листям у формі крапель води. Рослини досягають висоти до 30 сантиметрів. Влітку рекомендовано поливати їх раз на тиждень.
Міні-сансев’єрія (тещин язик)
Одна з найстійкіших кімнатних рослин здатна затримувати пил і бруд. Вночі сансев’єрія виробляє кисень і поглинає вуглекислий газ, тому ідеально підходить для спалень.
Для невеликої квартири підійде карликовий сорт санвев’єрія Hahnii – її декоративне листя утворює красиві розетки. Тещин язик добре переносить сухе повітря й нечастий полив.
Спеціаліст з догляду за рослинами з понад 20-річним досвідом Петро Лемонов розповів ексклюзивно для 24 каналу, що для маленьких квартир, де мало світла і простору, зможуть підійти кілька гарних рослин.
Йдеться про компактні рослини, такі як епіпремнум золотистий, хлорофітум чубатий та аглаонему з темно-зеленим листям, які можуть адаптуватися до помірного освітлення.
Серед популярних рослин для слабкого освітлення – спатифілум. Ця рослина очищає повітря та поглинає конденсат. Втім, вазон потребує хоча б розсіяного денного світла або стабільного штучного освітлення.
Часті питання
Які кімнатні рослини підходять для маленьких квартир?
Рослини, які підходять для маленьких квартир, включають грошове дерево, переромію та міні-сансев’єрію. Вони займають мало місця, легкі в догляді та можуть вижити без частого поливу.
Які переваги мають ці рослини для маленьких приміщень?
Ці рослини не лише компактні, але й здатні поглинати забруднюючі речовини з повітря. Вони також можуть привернути увагу своїм декоративним листям і добре поєднуються з іншими елементами інтер’єру.
Які ще рослини підходять для умов слабкого освітлення?
Для умов слабкого освітлення підходять такі рослини, як епіпремнум золотистий, хлорофітум чубатий, аглаонема та спатифілум. Вони можуть адаптуватися до помірного освітлення та очищати повітря.