Вже з початком жовтня троянди починають активно в’янути та сповільнюватися в рості, пише 24 Канал з посиланням на Express. Коли погода стає помітно холоднішою, дачникам потрібно звертати увагу на стан листя, за яким можна визначити вразливість рослини.

Читайте також Один хитрий засіб і півонії зацвітуть навесні ще краще: зробіть це вже зараз

Як захистити троянди від хвороб?

Старі бутони троянд після цвітіння потрібно прибирати, оскільки вони здатні наражати увесь кущ на розвиток грибкових інфекцій. Найпопулярнішою є чорна плямистість, яка проявляється у вигляді темних плям на нижньому листі.

До речі, знайти добрива для троянд за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Спори цієї інфекції активно проростають на гнилому листі. Якщо не відстежувати стан кущів троянди, то вони стануть слабкими й набагато гірше переживуть зиму.



У жовтні потрібно слідкувати за станом троянд / Фото Pexels

Експерти з садівництва кажуть, що для того, аби зберегти троянди здоровими, потрібно лише прибрати зів’ялі листя й квіти. У відмерлих квітах накопичується багато вологе, а таке середовище є ідеальним місцем для розмноження грибкових спор.

Видалення відмерлих головок – це старий метод садівників, який зберігає рослину сухою та найкраще запобігає зараженню троянд чорною плямистістю.

Як підготувати троянди до зими?

Троянди до зими потрібно обов'язково підготувати, бо інакше навесні кущі будуть виснажені, пише Chicago Botanic Garden. Потрібно зробити обрізку після переходу в стан спокою, укрити після перших морозів та захистити від шкідників. Перед укриттям троянди необхідно забезпечити вологою.

Який добривом скористатися восени?