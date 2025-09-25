Осіння підгодівля троянд має значну користь, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Молодий садівник". Традиційно для осінньої підгодівлі використовують фосфор, калій та інші добрива.

Чим підгодувати троянду восени?

Садівник Дмитро каже, що осіння підгодівля троянд є важливою, бо має значний вплив на цвітіння квітів вже наступного року. З добавками варто бути обережними, бо одне удобрення для кущів троянд може бути корисним, а інше – нашкодити.

Калійно-магнієве добриво покращує стійкість троянд до осінніх посух та допомагає краще перезимувати. У цьому добриві міститься калій, магній, натрій, а ще багато поживних мікроелементів.



Троянди восени треба підживити / Фото Pexels

Підживлення треба встигнути зробити до того часу, поки температура ґрунту буде триматися 8 градусів тепла. Коли температура повітря буде 2 – 4 градуси, то підгодівлю вже проводити не рекомендовано, то в холодному ґрунті коренева система працює слабко, а добриво не дасть ніякого ефекту.

Калійно-магнієве добриво можна придбати в порошковій формі. У 10 літрах теплої води розмішують 25 грамів порошку.

Суху землю спочатку поливають невеликою кількістю води, щоб добриво не розтеклося. Коли земля буде зволоженою, тоді добриво краще вбереться зі всіх боків кореневої системи. Поливати розчин потрібно по всьому пристовбурному колу.

Як вберегти троянди від чорної плямистості?

Чорна плямистість атакує троянди в осінню пору, коли посилюється волога, пише видання Express. На листі можуть бути помітні чорні плями, а потім воно відпадає. Щоб вберегти квіти від захворювання, потрібно регулярно збирати опале листя довкола кущів.

Саме у них зберігаються спори грибка, які під час дощу розлітаються та знову потрапляють в ґрунт. Якщо їх не прибрати, то взимку вони залишаться в стані спокою, а навесні знову активізуються.

Як підготувати троянди до зими?