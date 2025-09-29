Дачники кажуть, що півонії є простими у вирощуванні, пише 24 Канал з посиланням на Interia Kobieta. Квіти люблять рости на добре дренованому ґрунті в сонячному місці. Саме в жовтні півоніям потрібно приділити трохи часу, щоб вже наступного року вони вразили цвітінням.

Як доглядати за півоніями у жовтні?

На початку жовтня листя півоній мало б засохнути, тому в цей час рослину можна обрізати, залишивши лише 3 сантиметри гілок над землею. Обов’язково все опале листя потрібно зібрати, бо воно здатне поширювати сіру гниль.

Після обрізки квіти потрібно замульчувати, щоб вберегти півонію від зимових морозів. Для цього дачники радять використовувати соснові шишки, кору чи торф. Їхня користь полягає в забезпеченні ізоляції від морозу та вітру. Додатковою перевагою є й те, що вони обмежують ріст бур’янів.



У жовтні треба приділити увагу півоніям / Фото Pexels

Чим підживити півонії у жовтні?

Енергію на зиму півонії запасають у кореневищах, тому їх треба забезпечити поживними речовинами в осінню пору. На початку жовтня квіти ще можна підживити калієм та фосфором, які покращать стійкість півоній до низьких температур.

Багатим джерелом калію й фосфору є деревна зола. Садівники радять змішати її з компостом в однаковому співвідношенні й додатково додати 2 столові ложки базальтового борошна. Суміш потрібно вмішати у верхній шар ґрунту, щоб поживні речовини вивільнялися поступово. Таке просте підживлення забезпечить півоніям неймовірний ріст навесні й пишне цвітіння.

Коли потрібно пересаджувати півонії?

Пересаджувати півонії потрібно лише тоді, коли квіти чахнуть, а цвітіння є дуже слабким, пише ресурс "Добрі новини". Якщо ж півонії здорові, чудово нарощують зелену масу й мають великі й ароматні квіти – пересадка лише пошкодить їм. Для пересадки слабких кущів півонії потрібно обрати світле місце з дренованим ґрунтом, а в посадкову яму додати компост чи добриво для розпушування землі.

