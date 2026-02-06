Якщо знати, коли саме його вмикати, то можна довше утримувати тепло й зменшити рахунки за електроенергію, пише Express.
Коли потрібно вмикати опалення?
Взимку чимало людей тримають опалення на мінімумі впродовж всього дня чи вмикають короткими ривками – вранці та ввечері. Втім, такий підхід не завжди ефективний.
Фахівець з домашньої енергетики каже, що найбільше тепла будинок втрачає саме вночі, коли температура за вікном падає, а стіни та вікна поступово віддають накопичене за день тепло.
Щоб уникнути цього, експерт радить вмикати опалення приблизно за годину до сну – орієнтовно між 22:00 та 23:00. У такому разі дім «зарядиться» теплом ще до нічного похолодання й залишиться комфортним аж до ранку.
Опалення варто вмикати на годину перед сном / Фото Freepik
Перевага методу полягає в тому, що зранку системі вже не доводиться працювати на максимумі, щоб зігріти вже повністю охолоджене приміщення. А це означає менше навантаження на опалення й менше споживання енергії.
Для ще кращого ефекту експерт радить поєднати такий підхід з простими лайфхаками:
- Зачиняти штори на ніч, щоб тепло не виходило через вікна;
- Закривати міжкімнатні двері;
- Використовувати захист від протягів біля вхідних дверей та вікон.
Увесь секрет ховається у стабільності. Краще підтримувати рівномірне тепло, ніж постійно вмикати й вимикати опалення. Такий режим відчутно вплине і на комфорт в домі, і на суму в платіжках.
До слова, жалюзі можуть зменшувати втрати тепла, створюючи повітряний прошарок між вікном і кімнатою, пише Karnix. Тканинні або комбіновані жалюзі більш ефективні для збереження тепла, ніж алюмінієві. Якщо вони максимально прилягають до віконної ніші, то холодне повітря від скла не так активно потрапляє в приміщення.
Які ще поради варто знати про тепло?
Щоб зігрітися в офісі без опалення, можна використовувати USB-грілку для ніг або килимок з підігрівом, а також ізолюватися від холодної підлоги за допомогою щільного килимка чи пледа.
Чистка батарей феном для волосся може значно підвищити їх ефективність, видуваючи пил та ворс, що накопичився всередині.