Як правильно прати пуховик, щоб він не збився: обійдетеся без хімчистки

Тепла куртка – це одна з найпрактичніших речей у холодну пору року, але після сезону носіння вона потребує правильного догляду. Деякі пуховики доводиться прати часто, особливо якщо вони світлі, а неправильне очищення може зіпсувати наповнювач чи залишити розводи.

Щоб пуховик залишався теплим, пухнастим і не втратив форму, важливо знати секрети прання, про які розповіла блогерка Софія Сізова у своєму інстаграмі. Головне дотримуватися правильної температури, режиму та сушіння.

Як правильно прати пуховик?

Перед пранням варто закрити всі блискавки та кнопки. Для прання блогерка радить використовувати тільки рідкий гель. Від сипучих порошків та кондиціонерів варто відмовитися.

Гель для прання треба наносити прямо на плями, щоб він краще подіяв на виведення плям. Під час прання пуховика важливо не перевантажувати барабан іншими речима. Покращать прання спеціальні м’ячики – з шипами чи силіконові. Вони запобігають збиванню пуху в грудки.

Якщо у пральній машині є режими для різних типів речей, то потрібно обрати позначку "Верхній одяг" чи "Куртки". У випадку, якщо їх немає, то достатньо увімкнути делікатний режим(30 – 40 градусів) та віджимання з позначкою 800.

Після прання пуховик треба розвісити на сушарці до повного висихання, а тоді взяти фен та річ, якою зручно збивати пух. Блогерка взяла вішак для одягу та акуратно збила пух теплим повітрям. Завдяки цьому методу пух рівномірно розіб’ється.

Правила прання пуховика: дивіться відео

Чому свіжовипраний одяг може погано пахнути?

Неприємний запах після прання часто виникає через тривале перебування одягу у вологому барабані, забруднення пральної машини або неправильне сушіння, пише Deccoria. Для уникнення запаху важливо не перевантажувати машину, дотримуватися температурного режиму, використовувати помірну кількість засобу та вчасно діставати речі після прання.

Що ще варто знати про прання?