Чтобы пуховик оставался теплым, пушистым и не потерял форму, важно знать секреты стирки, о которых рассказала блогерша София Сизова в своем инстаграме. Главное придерживаться правильной температуры, режима и сушки.

Как правильно стирать пуховик?

Перед стиркой стоит закрыть все молнии и кнопки. Для стирки блогер советует использовать только жидкий гель. От сыпучих порошков и кондиционеров стоит отказаться.

Гель для стирки надо наносить прямо на пятна, чтобы он лучше подействовал на выведение пятен. Во время стирки пуховика важно не перегружать барабан другими вещами. Улучшат стирку специальные мячики – с шипами или силиконовые. Они предотвращают сбивание пуха в комки.

Если в стиральной машине есть режимы для различных типов вещей, то нужно выбрать отметку "Верхняя одежда" или "Куртки". В случае, если их нет, то достаточно включить деликатный режим (30 – 40 градусов) и отжим с пометкой 800.

После стирки пуховик надо развесить на сушилке до полного высыхания, а тогда взять фен и вещь, которой удобно сбивать пух. Блогерша взяла вешалку для одежды и аккуратно сбила пух теплым воздухом. Благодаря этому методу пух равномерно разобьется.

Правила стирки пуховика: смотрите видео

Почему свежевыстиранная одежда может плохо пахнуть?

Неприятный запах после стирки часто возникает из-за длительного пребывания одежды во влажном барабане, загрязнения стиральной машины или неправильной сушки, пишет Deccoria. Во избежание запаха важно не перегружать машину, соблюдать температурный режим, использовать умеренное количество средства и вовремя доставать вещи после стирки.

Что еще стоит знать о стирке?