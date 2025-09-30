Чи загинуть нарциси від морозу: яку температуру здатні витримати популярні квіти
- Нарциси можуть витримувати короткочасні заморозки до -6…-8 градусів на стадії сходів та бутонів, але розкриті квітки гинуть при температурі -2…-3 градусів.
- Листя та бутони нарцисів витримують заморозки до -4 градусів, а цибулини залишаються життєздатними навіть при нижчих температурах, особливо якщо ґрунт захищений покриттям.
Нарциси – одні з найулюбленіших весняних квітів, які прикрашають сади та клумби вже на початку сезону. Попри свою тендітність, ці рослини добре пристосовані до прохолодного клімату й можуть пережити навіть сильні морози.
Як пише Grow Veg, рівень морозостійкості нарцисів залежить від сорту та погодних умов, передає 24 Канал.
Дивіться також Золоті правила обрізки винограду: коли та як різати, щоб не втратити врожай
Який мороз витримують нарциси?
Нарциси – це доволі морозостійкі цибулинні рослини, здатні переживати суворі зимові умови в помірному кліматі.
- Сходи та бутони: На цій стадії нарциси можуть витримати короткочасні заморозки до -6…-8 градусів.
- Розкриті квітки та зав'язь: Температура нижче -1 градусів вже є небезпечною для сформованої зав'язі, а розкриті квітки можуть загинути вже при -2…-3 градусів.
Водночас ступінь морозостійкості залежить від сорту: деякі ранні чи декоративні види можуть бути чутливішими до пізніх заморозків.
Який мороз витримують нарциси / Фото Unsplash
У дослідженнях Iowa State University зазначають, що листя та бутони нарцисів можуть витримувати незначні заморозки до -4 градусів. Якщо ж мороз опускається нижче, наприклад, до -5 градусів або нижче, це може пошкодити квітки та листя, але, як правило, сама цибулина залишається життєздатною під землею, особливо якщо ґрунт має покривала (сніг, мульча), що захищають від екстремального холоду.
Коли садити нарциси восени?
Найкращий час для посадки нарцисів – з вересня до листопада у вологий, але добре дренований ґрунт на сонячній ділянці.
Цибулини потрібно садити загостреним кінцем догори на глибину від 7 до 15 сантиметрів, щоб уникнути гниття через надмірну вологість.
Часті питання
Яка морозостійкість нарцисів залежно від їх стадії розвитку?
Нарциси на стадії сходів та бутонів можуть витримати короткочасні заморозки до -6…-8 градусів, тоді як розкриті квітки та зав'язь стають вразливими вже при температурі нижче -1 градуса.
Як погодні умови впливають на морозостійкість цибулин нарцисів?
Цибулини нарцисів залишаються життєздатними під землею навіть під час морозів, якщо ґрунт має покривала, такі як сніг або мульча, які захищають від екстремального холоду.
Чи всі сорти нарцисів однаково морозостійкі?
Морозостійкість нарцисів залежить від сорту — деякі ранні чи декоративні види можуть бути чутливішими до пізніх заморозків.