Як пише The Spruce, такий прийом допомагає контролювати ріст, покращує освітленість куща, знижує ймовірність хвороб і підвищує врожайність, передає 24 Канал.
Дивіться також Найкращий час для посадки лілій – одиниці знають секрет
Коли найкраще обрізати виноград?
Експерти Modern Farmer рекомендують проводити обрізку у пізню зиму або на початку весни, поки лоза ще перебуває в стані спокою, але до появи бруньок. Краще уникати обрізки занадто рано, коли ще можливі сильні морози, або пізно – коли вже почався рух соку і зрізи можуть "кровоточити".
Як обрізати виноград на зиму / Фото Unsplash
Як обрізати виноград на зиму?
Основні кроки обрізки:
- Визначити лози, що дали плоди – їх скорочують (зазвичай до 2 – 5 бруньок).
- Видалити зайві, переплетені або слабкі пагони, залишаючи лише найсильніші.
- Проводити зрізи над бруньками під кутом, щоб вода не застоювалася на зрізі і не призводила до гниття.
- Після обрізки кущі прив'язують до шпалери або підтримки, щоб гілки не зламалися під вагою снігу чи вітру.
Правильна зимова обрізка – це не просто видалення "зайвого", а стратегічне формування рослини під майбутній сезон плодоношення.
Як захистити виноград від шкідників та хвороб?
- Восени, після збору врожаю та опадання листя, дачники радять обробляти виноград мідним купоросом. Це допомагає захистити лозу від шкідників і хвороб та підготувати її до зимівлі.
- Особливо важливо приділяти увагу великим виноградникам, адже ризик поширення хвороб там значно вищий. Фахівці наголошують: як столові, так і технічні сорти винограду обов'язково потрібно обробляти.
- Такий догляд підвищує стійкість рослин узимку й сприяє кращому врожаю наступного сезону – як за кількістю, так і за розміром ягід.