Погибнут ли нарциссы от мороза: какую температуру способны выдержать популярные цветы
- Нарциссы могут выдерживать кратковременные заморозки до -6...-8 градусов на стадии всходов и бутонов, но раскрытые цветки погибают при температуре -2...-3 градусов.
- Листья и бутоны нарциссов выдерживают заморозки до -4 градусов, а луковицы остаются жизнеспособными даже при более низких температурах, особенно если почва защищена покрытием.
Нарциссы – одни из самых любимых весенних цветов, которые украшают сады и клумбы уже в начале сезона. Несмотря на свою хрупкость, эти растения хорошо приспособлены к прохладному климату и могут пережить даже сильные морозы.
Как пишет Grow Veg, уровень морозостойкости нарциссов зависит от сорта и погодных условий, передает 24 Канал.
Какой мороз выдерживают нарциссы?
Нарциссы – это довольно морозостойкие луковичные растения, способны переживать суровые зимние условия в умеренном климате.
- Всходы и бутоны: На этой стадии нарциссы могут выдержать кратковременные заморозки до -6...-8 градусов.
- Раскрытые цветки и завязь: Температура ниже -1 градусов уже опасна для сформированной завязи, а раскрытые цветки могут погибнуть уже при -2 ... -3 градусов.
В то же время степень морозостойкости зависит от сорта: некоторые ранние или декоративные виды могут быть более чувствительными к поздним заморозкам.
Какой мороз выдерживают нарциссы / Фото Unsplash
В исследованиях Iowa State University отмечают, что листья и бутоны нарциссов могут выдерживать незначительные заморозки до -4 градусов. Если же мороз опускается ниже, например, до -5 градусов или ниже, это может повредить цветки и листья, но, как правило, сама луковица остается жизнеспособной под землей, особенно если почва имеет покрывала (снег, мульча), защищающие от экстремального холода.
Когда сажать нарциссы осенью?
- Лучшее время для посадки нарциссов – с сентября по ноябрь во влажную, но хорошо дренированную почву на солнечном участке.
- Луковицы нужно сажать заостренным концом вверх на глубину от 7 до 15 сантиметров, чтобы избежать гниения из-за чрезмерной влажности.
Частые вопросы
Какая морозостойкость нарциссов в зависимости от их стадии развития?
Нарциссы на стадии всходов и бутонов могут выдержать кратковременные заморозки до -6...-8 градусов, тогда как раскрытые цветки и завязь становятся уязвимыми уже при температуре ниже -1 градуса.
Как погодные условия влияют на морозостойкость луковиц нарциссов?
Луковицы нарциссов остаются жизнеспособными под землей даже во время морозов, если почва имеет покрывала, такие как снег или мульча, которые защищают от экстремального холода.
Все ли сорта нарциссов одинаково морозостойки?
Морозостойкость нарциссов зависит от сорта - некоторые ранние или декоративные виды могут быть более чувствительными к поздним заморозкам.