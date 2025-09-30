Как пишет Grow Veg, уровень морозостойкости нарциссов зависит от сорта и погодных условий, передает 24 Канал.
Смотрите также Золотые правила обрезки винограда: когда и как резать, чтобы не потерять урожай
Какой мороз выдерживают нарциссы?
Нарциссы – это довольно морозостойкие луковичные растения, способны переживать суровые зимние условия в умеренном климате.
- Всходы и бутоны: На этой стадии нарциссы могут выдержать кратковременные заморозки до -6...-8 градусов.
- Раскрытые цветки и завязь: Температура ниже -1 градусов уже опасна для сформированной завязи, а раскрытые цветки могут погибнуть уже при -2 ... -3 градусов.
В то же время степень морозостойкости зависит от сорта: некоторые ранние или декоративные виды могут быть более чувствительными к поздним заморозкам.
Какой мороз выдерживают нарциссы / Фото Unsplash
В исследованиях Iowa State University отмечают, что листья и бутоны нарциссов могут выдерживать незначительные заморозки до -4 градусов. Если же мороз опускается ниже, например, до -5 градусов или ниже, это может повредить цветки и листья, но, как правило, сама луковица остается жизнеспособной под землей, особенно если почва имеет покрывала (снег, мульча), защищающие от экстремального холода.
Когда сажать нарциссы осенью?
- Лучшее время для посадки нарциссов – с сентября по ноябрь во влажную, но хорошо дренированную почву на солнечном участке.
- Луковицы нужно сажать заостренным концом вверх на глубину от 7 до 15 сантиметров, чтобы избежать гниения из-за чрезмерной влажности.