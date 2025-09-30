Как пишет Grow Veg, уровень морозостойкости нарциссов зависит от сорта и погодных условий, передает 24 Канал.

Какой мороз выдерживают нарциссы?

Нарциссы – это довольно морозостойкие луковичные растения, способны переживать суровые зимние условия в умеренном климате.

Всходы и бутоны: На этой стадии нарциссы могут выдержать кратковременные заморозки до -6...-8 градусов.

Раскрытые цветки и завязь: Температура ниже -1 градусов уже опасна для сформированной завязи, а раскрытые цветки могут погибнуть уже при -2 ... -3 градусов.

В то же время степень морозостойкости зависит от сорта: некоторые ранние или декоративные виды могут быть более чувствительными к поздним заморозкам.



В исследованиях Iowa State University отмечают, что листья и бутоны нарциссов могут выдерживать незначительные заморозки до -4 градусов. Если же мороз опускается ниже, например, до -5 градусов или ниже, это может повредить цветки и листья, но, как правило, сама луковица остается жизнеспособной под землей, особенно если почва имеет покрывала (снег, мульча), защищающие от экстремального холода.

Когда сажать нарциссы осенью?