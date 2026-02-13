Укр Рус
13 лютого, 19:24
2

Жовті розводи з ванної зникнуть назавжди: виглядатиме як новенька

Марина Блохіна
Основні тези
  • Жовті плями на ванній виникають через жорстку воду з високим вмістом мінералів.
  • Для видалення плям можна використовувати пасту з харчової соди, яка не пошкоджує поверхню.

Дуже часто навколо кранів та на стінках ванної з'являються неприємні жовті плями, що не зникають навіть після якісного прибирання. І часто видається, що єдиний варіант – це повністю замінити ванну.

Більшості людей рано чи пізно доводиться стикатися з цими підступними жовтими плямами у ванній кімнаті. І річ у тім, що незалежно від того, як добре ви миєте ванну, жовті плями будуть з'являтися – адже їх викликає не частота прибирання, а жорстка вода, пише Express

Як прибрати жовті розводи з ванної?

Причиною непривабливих розводів на стінках вашої ванної найчастіше є висока концентрація мінералів у водопровідній воді – і також це явище відоме як вапняний наліт. Поборотися з ним можна хіба що за допомогою спеціальної насадки на кран та лійку для душу з пом'якшувачем води. 

Втім, це не значить, що вам потрібно миритися з плямами – прибрати їх простіше, ніж може видаватися. Для цього навіть не потрібно купувати магазинні засоби – достатньо буде використати кілька інгредієнтів, що вже є на кухні – зокрема харчову соду. 

З цього продукту потрібно зробити густу пасту – додайте всього кілька крапель води, а тоді нанесіть суміш на стінки ванної, пише Good Housekepeeng. Засобу потрібно кілька хвилин, аби як слід подіяти. 

Після цього щіткою акуратно потріть плями. Харчова сода чудова тим, що є м'яким абразивом та не пошкодить навіть ніжні покриття ванної, натомість допоможе видалити навіть застарілий бруд. 

Після цього соду потрібно змити теплою водою – і можна насолоджуватися ідеально білою ванною. 

Які ще лайфхаки для дому варто знати?

Часті питання

Чому на стінках ванної кімнати з'являються жовті плями?

Жовті плями на стінках ванної з'являються через високу концентрацію мінералів у водопровідній воді — це явище відоме як вапняний наліт.

Як можна видалити жовті плями з ванної, не користуючись магазинними засобами?

Жовті плями можна видалити, використовуючи пасту з харчової соди — додайте кілька крапель води до соди та нанесіть суміш на плями, потім потріть їх щіткою і змийте теплою водою.

Які ще домашні лайфхаки можуть бути корисними?

Корисними лайфхаками можуть бути прості правила для запобігання поломки пральної машини та миття вікон взимку, яке має свої переваги.