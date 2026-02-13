Більшості людей рано чи пізно доводиться стикатися з цими підступними жовтими плямами у ванній кімнаті. І річ у тім, що незалежно від того, як добре ви миєте ванну, жовті плями будуть з'являтися – адже їх викликає не частота прибирання, а жорстка вода, пише Express.

Цікаво Чому свіжовипраний одяг погано пахне: одна деталь, про яку всі забувають

Як прибрати жовті розводи з ванної?

Причиною непривабливих розводів на стінках вашої ванної найчастіше є висока концентрація мінералів у водопровідній воді – і також це явище відоме як вапняний наліт. Поборотися з ним можна хіба що за допомогою спеціальної насадки на кран та лійку для душу з пом'якшувачем води.

Втім, це не значить, що вам потрібно миритися з плямами – прибрати їх простіше, ніж може видаватися. Для цього навіть не потрібно купувати магазинні засоби – достатньо буде використати кілька інгредієнтів, що вже є на кухні – зокрема харчову соду.

З цього продукту потрібно зробити густу пасту – додайте всього кілька крапель води, а тоді нанесіть суміш на стінки ванної, пише Good Housekepeeng. Засобу потрібно кілька хвилин, аби як слід подіяти.

Після цього щіткою акуратно потріть плями. Харчова сода чудова тим, що є м'яким абразивом та не пошкодить навіть ніжні покриття ванної, натомість допоможе видалити навіть застарілий бруд.

Після цього соду потрібно змити теплою водою – і можна насолоджуватися ідеально білою ванною.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?