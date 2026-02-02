Чи справді закриті жалюзі роблять тепліше: розбираємо популярний лайфхак

В умовах перебоїв з опаленням та нестабільної роботи енергосистеми українці змушені рахувати кожен градус у квартирі. Коли батареї ледь теплі або зовсім холодні, люди шукають будь-які способи зменшити втрати тепла – без ремонту, складних матеріалів і великих витрат.

Пошук в інтернеті майже завжди приводить до закритих жалюзів. Штори дають ефекти, а от жалюзі виглядають не так переконливо. Чи працює цей метод – розповідає Karnix.

Чи справді жалюзі допомагають зберігати тепло?

Жалюзі дійсно можуть зменшувати втрати тепла, але не за рахунок "утеплення", а завдяки створенню додаткового повітряного прошарку між вікном і кімнатою. Саме повітря, а не тканина чи пластик, є головним бар’єром для холоду.

Найкраще працюють щільно закриті жалюзі, які максимально прилягають до віконної ніші. У такому разі холодне повітря від скла не так активно потрапляє в приміщення, а тепло повільніше виходить назовні. Ефект не кардинальний, але відчутний ввечері та вночі.

Тканинні або комбіновані жалюзі з теплою фактурою працюють краще, ніж алюмінієві. Метал швидко охолоджується і може навіть посилювати відчуття холоду, якщо вікна старі або продуваються.

Жалюзі варто закривати з настанням сутінків. Удень, коли є сонце, краще тримати їх відкритими, щоб кімната прогрівалась природним шляхом.

Як ще зберегти тепло вдома?

Варто перекрити все, що тягне холодом. Навіть звичайний рушник або щільна тканина, покладені на підвіконня, зменшують рух холодного повітря від скла, радить Deccoria.

Не залишайте відкритими двері між теплішими й холоднішими кімнатами. Краще локально зберігати тепло, ніж намагатися обігріти всю квартиру одразу.

Які лайфхаки стануть у пригоді?