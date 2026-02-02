Просте та практичне рішення показала блогерка Олена Гордієнко у своєму інстаграмі. Вона продемонструвала, як за кілька хвилин зробити повноцінний рукомийник зі звичайної 5-літрової пляшки.

Як зробити рукомийник своїми руками?

Візьміть 5-літрову пляшку з водою та покладіть її на бік. За допомогою викрутки чи іншого гострого предмета зробіть невеликий отвір у нижній частині пляшки. Після цього поставте бутиль вертикально.

Цікаво, що вода не витікатиме через отвір, поки кришка закручена. Коли кришка закрита, повітря не може зайти в пляшку - утворюється вакуум, який утримує воду від витікання

Щоб рукомийник почав працювати, достатньо лише трохи відкрутити кришку – тоді вода рівномірно потече з отвору. Коли закрутите кришку назад – потік зупиниться.

Такий імпровізований рукомийник стане справжнім порятунком у побуті під час відключень. Перевага його полягає ще й у тому, що він не потребує жодних спеціальних матеріалів.

Простий лайфхак створення рукомийників: дивіться відео

Що робити, якщо прорвало трубу?

При прориві труби необхідно одразу припинити подачу води та зменшити тиск у системі, відкривши кран гарячої води або спускний клапан, йдеться в тіктоці Ivanisiknews. Важливо не намагатися ремонтувати систему самостійно, а викликати майстра для професійного ремонту.

