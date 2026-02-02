Але як не старайся, та сидяча робота швидко "з’їдає" тепло, а замерзлі руки й ноги заважають зосередитися. Тому питання, як реально зігрітися на робочому місці без обігрівача, стало практичним, а не теоретичним. Що робити, аби додати будням комфорту – розповідає Medonet.

Як зігрітися в офісі, коли немає опалення?

Важливо одразу сказати – рятують не "хитрі лайфхаки", а прості фізичні речі. Тепло потрібно або зберігати, або створювати локально там, де тіло мерзне найбільше.

Найперше – ноги. Саме вони найшвидше холонуть під столом. USB-грілка для ніг або килимок з підігрівом – один із найефективніших варіантів. Він споживає мінімум енергії, працює від комп’ютера чи павербанка та дає постійне м’яке тепло.

Працювати треба у комфорті / Фото Freepik

Далі треба подумати про ізоляцію від підлоги. Навіть без електрики допомагає щільний килимок, складений плед або пінна туристична підкладка. Холод від бетонної підлоги забирає тепло непомітно, але постійно.

Кілька шарів одягу – ще один спосіб врятуватися. Краще кілька тонких, ніж один товстий. Бавовняна футболка, светр і жилетка зберігають тепло значно ефективніше, ніж масивна кофта. Особливу увагу варто приділити попереку – саме там втрачається багато тепла.

А ще в пригоді стануть грілки. Четверте – локальні грілки. Маленька гумова грілка або пляшка з теплою водою під куртку чи на коліна дає швидкий ефект, який легко можна поновлювати.

Що їсти в обід, коли постійно холодно?

У холодному приміщенні організм витрачає більше енергії, тому їжа має бути теплою та поживною. Найкраще працюють гарячі перші страви – супи, бульйони, борщ. Вони швидко підвищують внутрішню температуру тіла, розповідає Onet.

Добре зігрівають також каші, тушковані овочі, страви з білком. Теплий чай, узвар або вода з лимоном і імбиром дають м’який ефект без різкого навантаження на серце. А холодні салати, йогурти з холодильника та солодкі газовані напої краще відкласти до тепліших днів.

