Сир не буде псуватися місяцями: єдиний правильний спосіб зберігати його

Твердий сир – це надзвичайно смачний продукт, що можна використовувати у десятках страв. Та якщо ви не хочете, аби він зіпсувався передчасно, слід розібратися, як його правильно зберігати.

Більшість людей після покупки сиру просто кладуть його в холодильник – і часто трапляється так, що він стає надто твердим, обвітрюється, або ж вкривається пліснявою. Всього цього можна дуже легко уникнути, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як правильно зберігати сир?

Сир, виявляється, може зберігатися набагато довше, якщо використати кілька простих методів і лайфхаків. І все, що вам знадобиться – це трохи провощеного паперу, який навіть можна виготовити самостійно вдома.

Саме він допомагає ідеально контролювати і вологість, і потік повітря. Найкраще загортати у провощений папір тверді та витримані сири – чеддер, гауду чи пармезан. Після цього провощений папір потрібно нещільно закрити фольгою: це забезпечує певну циркуляцію повітря та завадить сиру висохнути і розтріскатися.

А ось м'якіші види сирів, як-от брі та камамбер, потрібно загортати трохи щільніше, аби контролювати вологість. В ідеалі слід використовувати спеціальний папір для сиру, який дає максимальний контроль вологості. Зважайте, що надто велика кількість повітря призведе до того, що сир просто висохне. А ось якщо повітря надто мало, це негативно вплине на смак.

Сири з блакитною пліснявою завжди потрібно упаковувати окремо й дуже щільно: їхня пліснява може легко поширитися на інші сири, і вплинути не тільки на смак, але й на те, чи безпечно буде вживати їх у їжу.

Окрім того, сири радять зберігати у шухляді для овочів у холодильнику і в жодному випадку не залишати їх надто надовго за кімнатної температури.

Але що робити, якщо ви нарізали сир, і кілька шматочків лишилося? Найкраще буде загорнути сир у свіжий провощений папір, або ж у звичайний паперовий пакет та перекласти до холодильника. Ніколи не загортайте сир у пластик – через це він буде тільки псуватися швидше, пише Southern Living.

Які ще лайфхаки варто знати?