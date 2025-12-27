І лавровий лист, і сіль можуть виявитися навіть більш незамінними, ніж вони видаються на перший погляд – адже ці два кухонні продукти можуть швидко розв'язати давню зимову проблему, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Яка є несподівана користь від лаврового листа?

Лавровий лист може додати не тільки смаку супам, рагу та смаженим стравам, але й стати незамінним у деяких інших домашніх завданнях.

Відлякування шкідників . Різкий аромат лаврового листа часто використовують для того, аби відігнати геть комах. Ефірна олія лаврового листа також є інгредієнтом деяких пестицидів. А кухарі використовують лавровий лист в коморі, аби не дати молі та іншим комахам дістатися до продуктів.

. Різкий аромат лаврового листа часто використовують для того, аби відігнати геть комах. Ефірна олія лаврового листа також є інгредієнтом деяких пестицидів. А кухарі використовують лавровий лист в коморі, аби не дати молі та іншим комахам дістатися до продуктів. Освіження та очищення . Ефірну олію лаврового листа можна використовувати в дифузорі з іншими ароматами. Окрім того, лавровий лист можна залишити у воді на кілька днів, і тоді ви отримаєте ароматний настій, яким можна обприскувати оселю для запашного аромату.

. Ефірну олію лаврового листа можна використовувати в дифузорі з іншими ароматами. Окрім того, лавровий лист можна залишити у воді на кілька днів, і тоді ви отримаєте ароматний настій, яким можна обприскувати оселю для запашного аромату. Швидке чищення взуття . Мокре і "пахуче" взуття взимку – це поширена проблема, з якою стикатися доводилося, певно, усім – і лавровий лист може швидко її розв'язати. Просто покладіть кілька листочків у черевики на ніч, і поганого запаху як не бувало.

. Мокре і "пахуче" взуття взимку – це поширена проблема, з якою стикатися доводилося, певно, усім – і лавровий лист може швидко її розв'язати. Просто покладіть кілька листочків у черевики на ніч, і поганого запаху як не бувало. Лист на батареї. Найкраще, що ви можете зробити взимку – це покласти кілька лаврових листочків на батарею – завдяки теплу лавр швидко поширить приємний аромат по всій квартирі.

Навіщо класти сіль на підвіконня?

Взимку чимало фахівців радять насипати сіль у миску та виставити її на підвіконня. І це не дивна прикмета чи ритуал – це дуже корисний лайфхак, який допоможе розібратися з проблемою конденсату раз і назавжди.

Звичайна миска солі зменшить кількість вологи у домі, адже сіль – це чудовий абсорбент. Вона вбирає і зайву воду, і неприємні запахи, тож на підвіконні у холодну пору року просто незамінна, повідомляє Express.

