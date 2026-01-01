Картопля – це овоч, без якого не обійтися у багатьох звичних стравах. І для того, аби вона завжди була під рукою, та ще й свіжа, слід розібратися з її зберіганням, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

З чим не можна зберігати картоплю?

Якщо ви купуєте картоплю в супермаркеті, скоріш за все, вона запакована у поліетиленовий пакет, але зберігати її довго у ньому не варто – тож після повернення додому краще розпакувати її. Дві основні помилки у зберіганні картоплі – це класти її в холодильник та залишати у поліетиленовому пакеті.

Такі дії призводять до того, що коренеплоди псуються набагато швидше. Натомість слід перекласти картоплю у паперовий пакет та покласти у темне, прохолодне місце, як-от комору. Але є ще одне "секретне" правило, про яке не знає більшість людей – картоплю категорично заборонено зберігати з одним популярним овочем.

І цей овоч – це цибуля. Дуже часто картопля та цибуля опиняються поряд – і господарі навіть не підозрюють, що цибуля виділяє газ, що впливає на картоплю: вона починає швидко проростати й згодом псується, пише allrecipes.

Якщо ви правильно зберігатимете картоплю, уникнувши цієї помилки, вона залишатиметься свіжою в рази довше – а значить, вам вдасться заощадити гроші на продуктах та не доведеться турбуватися про зайві харчові відходи.

Цибуля небезпечна тим, що вона виділяє етилен – цей газ пришвидшує достигання фруктів та овочів, і картоплі у тому числі. До слова, ще одна причина зберігати ці два продукти окремо – картопля виділяє вологу, яка призводить до передчасного гниття цибулі.

