Картофель – это овощ, без которого не обойтись во многих привычных блюдах. И для того, чтобы он всегда был под рукой, да еще и свежий, следует разобраться с его хранением, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Не покупайте эти свечи домой: они вызывают усталость и головную боль

С чем нельзя хранить картофель?

Если вы покупаете картофель в супермаркете, скорее всего, она упакована в полиэтиленовый пакет, но хранить ее долго в нем не стоит – поэтому по возвращении домой лучше распаковать ее. Две основные ошибки в хранении картофеля – это класть его в холодильник и оставлять в полиэтиленовом пакете.

Такие действия приводят к тому, что корнеплоды портятся гораздо быстрее. Вместо этого следует переложить картофель в бумажный пакет и положить в темное, прохладное место, например кладовую. Но есть еще одно "секретное" правило, о котором не знает большинство людей – картофель категорически запрещено хранить с одним популярным овощем.

И этот овощ – это лук. Очень часто картофель и лук оказываются рядом – и хозяева даже не подозревают, что лук выделяет газ, что влияет на картофель: он начинает быстро прорастать и впоследствии портится, пишет allrecipes.

Если вы правильно будете хранить картофель, избежав этой ошибки, он будет оставаться свежим в разы дольше – а значит, вам удастся сэкономить деньги на продуктах и не придется беспокоиться о лишних пищевых отходах.

Лук опасен тем, что он выделяет этилен – этот газ ускоряет созревание фруктов и овощей, и картофеля в том числе. К слову, еще одна причина хранить эти два продукта отдельно – картофель выделяет влагу, которая приводит к преждевременному гниению лука.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?