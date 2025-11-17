Зниження температури в саду впливає не тільки на ті рослини, що ростуть у вашому саду, але й на ті, що ви зберігаєте в теплицях та вдома. І одна проблема спільна для всіх – це грибкові інфекції та борошниста роса, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Врятуйте урожай: як виявити цибулеву муху та що з нею робити

Як позбутися борошнистої роси та грибка на рослинах?

Всього один натуральний предмет, що вже, скоріш за все, є у вашому домі, може стати справжнім порятунком від борошнистої роси та багатьох грибкових інфекцій. Отож, зараз саме час приготувати простий розчин з харчової соди та води, аби врятувати сад та домашні рослини від неприємних захворювань, що можуть навіть призвести до загибелі деяких дерев та кущів.

Звісно, в магазинах можна знайти чимало хімічних препаратів, що допоможуть впоратися із цією проблемою – втім, чимало садівників намагаються уникати агресивних засобів на своїх рослинах. І простий розчин з двох інгредієнтів може стати чудовою альтернативою, пише The Spruce.

У пляшку з розпилювачем потрібно додати всього одну чайну ложку харчової соди та пів літра води. Після цього закрийте пляшку кришкою та добре збовтайте розчин, аби сода розчинилася. Обприскувати рослини таким засобом потрібно щотижня, якщо вони страждають від грибкових інфекцій чи борошнистої роси. Втім, засіб з соди можна використовувати і як потужну профілактику.

До речі, знайти засоби проти грибка за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для городу.

Розпилюйте суміш на уражену ділянку, переконавшись, що вся вона вкрита розчином. Обов'язково повторно нанесіть розчин на рослини після дощу, аби допомогти контролювати поширення грибка. Сода допомагає змінити pH листка, і робить його менш кисли, ускладнюючи ріст грибка.

Втім, грибок та борошниста роса зазвичай виникають через надлишок вологи – тож якщо ви помічаєте, що рослина стає надто густою, не бійтеся трохи її прорідити та видалити уражене листя.

Що ще потрібно зробити у листопаді в саду?