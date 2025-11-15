Попри те, що миття підлоги – це й справді нескінченний процес, підтримувати її у чистоті все ж можливо, і це не так складно, як може видатися на перший погляд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як підтримувати підлоги чистими довше?

Витирайте лапи домашніх улюбленців

Перше правило чистої підлоги – звісно ж, знімати взуття у приміщенні. Та є ще одна річ, про яку забувають частіше – одразу ж помити лапи домашніх улюбленців після прогулянки, аби вони не заносили пил та бруд до оселі.

Розкладіть килимки біля усіх входів

В ідеалі біля кожного входу до будинку потрібно мати два килимки – ззовні та всередині, аби мати вдвічі більше можливостей захистити підлогу від бруду.

Одразу розв'язуйте проблеми

Набагато простіше відмити розливи та плями на підлозі, коли вони тільки з'являються. А ось якщо ви чекатимете з цим до щотижневого прибирання, це може призвести до стійких плям, з якими возитися доведеться в рази довше.

Прикривайте місця з високою прохідністю

Килимки у місцях, де ходить найбільше людей, будуть ідеальною можливістю захистити підлогу від забруднень. Вони вловлять бруд до того, як він встигне поширитися, і прати їх простіше, ніж мити підлогу кожного дня.

Зберігайте їжу у відведених місцях

Частина бруду потрапляє у дім ззовні, проте інша частина, і досить значка – це залишки їжі, як-от крихти. Тож слід їсти лише у відведених для цього зонах та зберігати продукти саме там.

