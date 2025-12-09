З появою професійних рідин для прибирання, про корицю забули, але саме її колись використовували для ароматизації приміщень та захисту від мікробів, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Як кориця покращить миття підлоги?

Насичений запах кориці та її антибактеріальні властивості здатні пригнічувати ріст бактерій, тому саме ця ароматна спеція підходить для легкого прибирання та усунення неприємних запахів.

Використовувати корицю можна на ламінаті, кераміці чи лакованому паркеті. А от для світлих кам’яних поверхонь спеція не підходить, бо може залишити легкий коричневий відтінок.



Кориця покращує запах після миття підлоги / Фото Pexels

Фахівці радять використовувати корицю для приміщень, де живуть діти чи домашні тварини, оскільки спеція не залишає різкого хімічного запаху та не подразнює дихальні шляхи, забезпечуючи відчуття чистоти та затишку.

Як зробити розчин з корицею?

Можна вибрати мелену корицю. Потрібно лише додати невелику кількість спеції у відро з теплою водою. Також підійде паличка кориці, яка зробить воду набагато ароматнішою. Ще один варіант – ефірна олія кориці. Кілька крапель створять інтенсивний аромат та посилять очищувальні властивості.

Водою з корицею потрібно лише раз помити підлогу, без повторного очищення. Коли поверхня висохне, в оселі залишиться теплий аромат. Такий розчин ідеально підійде для щотижневого прибирання.

А ще фахівці розповіли цікавий трюк для свіжості кімнати, який потребує пилососа. У новий мішок потрібно покласти дрібку меленої кориці. Коли почнете пилососити, то потік повітря рознесе приємний аромат по всій кімнаті.

Щоб підтримувати підлогу чистою, знімайте взуття у приміщенні і мийте лапи домашніх улюбленців після прогулянки, пише Real Simple. Використовуйте килимки біля входів та швидко розв'язуйте проблеми з плямами. Якщо пляма тривалий час залишатиметься на підлозі, то згодом відмити її буде вкрай важко.

