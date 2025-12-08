Популярна блогерка Шантель Міла показала універсальний та очищувальний засіб, який можна зробити за хвилину, пише 24 Канал з посиланням на Express. Пасту можна використовувати для духовок, плит, раковин та навіть тканин зі стійкими забрудненнями.

Читайте також Скло на дверцятах духовки заблищить чистотою: елементарний спосіб його помити

Як приготувати пасту від забруднень?

Блогерка пропонує зробити простий рецепт. До склянки харчової соди потрібно додати 1/3 склянки засобу для миття посуду та 1 столову ложку води. Змішайте всі інгредієнти між собою до отримання густої однорідної пасти. Цю готову суміш можна зберігати в герметичному контейнері.

До речі, знайти сковорідки та каструлі за найкращими цінами можна на Prom. А ще посуд, засоби для миття і купу всього для кухні. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Чому ця паста така ефективна?

Фахівці кажуть, що сода та миючий засіб разом є доволі потужним засобом. Миючий засіб добре чіпляється за жир та розбиває його на дрібні частинки й прибирає з поверхні. Завдяки ньому бруд легко змивається.

А от харчова сода діє як абразив, актуально відтираючи стійкі плями, не пошкоджуючи поверхню. До того ж сода нейтралізує неприємні запахи.

Експерти радять використовувати засіб для чищення духовки, газової плити, столових приборів з нержавійки, чашок з чайними та кавовими слідами, мікрохвильової печі та холодильника.

Такий простий засіб здатен замінити будь-які покупні очищувачі й справиться з відкладеннями жиру на відмінно.

Липкість на сковорідках виникає через хімічні реакції олій і жиру під час приготування їжі, а також залишки мийних засобів, пише Martha Stewart. Для очищення сковорідок від липкого шару рекомендується використовувати харчову соду з сіллю та оцтом, а антипригарні сковорідки мити вручну з м'якими засобами.

Які ще лайфхаки для кухні варто знати?