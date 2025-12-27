Від вина до яєць: 7 неймовірних продуктів, які можна заморожувати

Замороження продуктів – це чудовий спосіб переконатися, що вони не зіпсуються навіть за досить тривалий термін. Втім, скоріш за все, ви не користуєтеся морозильною камерою на максимум її можливостей.

Морозильні камери, виявляється, найбільш ефективні тоді, коли вони заповнені – тому слід максимально використовувати в них простір та зберігати там ці 7 неймовірних продуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Більшість людей помиляються: ось наскільки часто насправді слід мити підлогу

Які продукти можна заморозити?

Молоко

Якщо ви переоцінили, скільки молока можете насправді випити, не біда – його можна заморозити. Та якщо пляшка чи пакет молока повний і невідкритий, перед заморожуванням слід вилити невелику кількість – адже молоко розширюється під час замороження.

Для того, аби розморозити молоко, на ніч його слід перекласти до холодильника, а перед використанням добре струсити, аби молоко та жир знову змішалися.

До речі, знайти морозильні камери та холодильники за найкращими цінами можна на Prom. А ще побутові прилади, органайзери і купу всього для кухні. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Яйця

Більшість людей не замислюються про те, чи можна заморожувати яйця, але, виявляється, можна! Розбийте яйця у невелику миску та збийте вінчиком – і після цього можна перекласти їх у невеликі формочки для льоду чи пакети, а тоді кладіть у морозилку.

Особливо корисно це у випадку, якщо в деяких рецептах вам потрібно використати тільки білки чи жовтки, і ви не знаєте, куди подіти решту яйця.

Банани

Банани можна заморожувати цілими, або ж нарізати їх скибочками. Заморожені банани можна використовувати одразу: вони ідеально підходять для приготування смузі чи цікавого бананового морозива.

Картопля

В темній прохолодній коморі картопля може зберігатися місяцями, та якщо її не використовувати надто довго, зрештою вона почне проростати. У такому випадку морозильна камера – це хороший варіант, пише Good Food.

Перед заморожуванням картоплю потрібно очистити, крупно нарізати та бланшувати до готовності. Розкладіть картоплю на деку так, щоб скибки не торкалися одна одної та заморозьте до затвердіння. Після цього можна перекласти картоплю у пакет.

Вино

Якщо у вас є відкрита пляшка вина, і ви не знаєте, коли доп'єте його, решту можна перелити у формочки для льоду, а потім додавати до різних страв за потреби.

Трави

Свіжі трави, як-от базилік, коріандр та петрушка, можуть швидко засихати, або ж гнити. Але заморожування у холодильнику – це ідеальний варіант зберегти їх свіжими надовго. Все, що потрібно зробити – це крупно нарізати їх та покласти у формочки для льоду, а тоді долити трохи води.

Коли трави знадобляться, просто розморозьте лід на тарілці, і трави будуть готові до використання.

Авокадо

Якщо у вас забагато авокадо, просто заморозьте їх, коли вони будуть ідеально стиглі. Очистьте та заморозьте шматочками, а тоді можна додавати їх до ранкового смузі чи використати для гуакамоле.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?