Морозильные камеры, оказывается, наиболее эффективны тогда, когда они заполнены – поэтому следует максимально использовать в них пространство и хранить там эти 7 невероятных продуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие продукты можно заморозить?

Молоко

Если вы переоценили, сколько молока можете на самом деле выпить, не беда – его можно заморозить. Но если бутылка или пакет молока полный и неоткрытый, перед замораживанием следует вылить небольшое количество – ведь молоко расширяется во время замораживания.

Для того, чтобы разморозить молоко, на ночь его следует переложить в холодильник, а перед использованием хорошо встряхнуть, чтобы молоко и жир снова смешались.

Яйца

Большинство людей не задумываются о том, можно ли замораживать яйца, но, оказывается, можно! Разбейте яйца в небольшую миску и взбейте венчиком – и после этого можно переложить их в небольшие формочки для льда или пакеты, а потом кладите в морозилку.

Особенно полезно это в случае, если в некоторых рецептах вам нужно использовать только белки или желтки, и вы не знаете, куда девать остальные яйца.

Бананы

Бананы можно замораживать целыми, или нарезать их ломтиками. Замороженные бананы можно использовать сразу: они идеально подходят для приготовления смузи или интересного бананового мороженого.

Картофель

В темной прохладной кладовке картофель может храниться месяцами, и если его не использовать слишком долго, в конце концов он начнет прорастать. В таком случае морозильная камера – это хороший вариант, пишет Good Food.

Перед замораживанием картофель нужно очистить, крупно нарезать и бланшировать до готовности. Разложите картофель на противне так, чтобы ломти не касались друг друга и заморозьте до затвердевания. После этого можно переложить картофель в пакет.

Вино

Если у вас есть открытая бутылка вина, и вы не знаете, когда допьете его, остальное можно перелить в формочки для льда, а затем добавлять к различным блюдам при необходимости.

Травы

Свежие травы, например базилик, кориандр и петрушка, могут быстро засыхать, или гнить. Но замораживание в холодильнике – это идеальный вариант сохранить их свежими надолго. Все, что нужно сделать – это крупно нарезать их и положить в формочки для льда, а потом долить немного воды.

Когда травы понадобятся, просто разморозьте лед на тарелке, и травы будут готовы к использованию.

Авокадо

Если у вас много авокадо, просто заморозьте их, когда они будут идеально спелые. Очистите и заморозьте кусочками, а тогда можно добавлять их в утренний смузи или использовать для гуакамоле.

