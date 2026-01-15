Як розігріти їжу, коли немає світла: геніальний трюк з ситечком
- Щоб розігріти їжу без електроенергії, можна використовувати каструлю з водою та ситечко на газовій плиті, накривши сито кришкою для швидшого нагріву.
- Інший спосіб: на сковорідці з водою, яка покриває дно, розігріти їжу на тарілці, накривши сковорідку кришкою для рівномірного прогріву.
Відключення світла стають дедалі жорсткішими, тож українцям вчергове доводиться знаходити різні методи, щоб впоратися з домашніми справами без електроенергії. Якщо потрібно розігріти їжу, але увімкнути мікрохвильовку немає можливості – радимо скористатися простим лайфхаком.
Він доволі простий та дієвий, тож ним точно почнуть користуватися всі, пише 24 Канал з посиланням на тікток блогерки Марини.
Читайте також 5 продуктів, які категорично не можна гріти в мікрохвильовці: 80% людей роблять помилки
Як розігріти їжу без світла?
Завдяки цьому методу, їжею можна насолодитися в будь-який момент. Вам знадобиться лише один кухонний девайс, який точно знайдеться в кожного на кухні.
Спочатку потрібно у велику каструлю налити небагато води й поставити її на газову плиту. Далі поверх каструлі необхідно покласти сито й перекласти в нього ту їжу, яку треба підігріти.
За бажанням, сито зверху можна накрити ще й кришкою. Таким чином їжа підігріється набагато швидше. Такий процес не лише дієвий, але й досить швидкий, бо підігріти страву вдасться від 3 до 5 хвилин.
Як розігріти їжу: дивіться відео
Як ще можна розігріти їжу?
Український шеф-кухар Анатолій Добровольський розповів у своєму інстаграмі ще один досить цікавий спосіб. Щоб швидко розігріти їжу, потрібно поставити сковорідку на газову плитку й покласти на неї будь-яку кришку (як підставку), а далі налити трохи води так, щоб вона покривала дно.
На верх кришки ставиться тарілка з їжею, а тоді сковорідку треба накрити кришкою. Через деякий час вода нагріється, почне випаровуватися й рівномірно прогріє всю їжу.
Які ще лайфхаки варто знати?
Щоб прибрати гіркоту з волоських горіхів, їх слід залити гарячою водою на кілька годин, а потім промити до чистої води.
Мандаринові шкірки можна використовувати як ароматний додаток до чаю, покращуючи його смак і насичуючи цитрусовим ароматом.
Часті питання
Як розігріти їжу без електрики за допомогою простого методу?
За допомогою великої каструлі з водою на газовій плиті, над якою розташовують сито з їжею — можна швидко підігріти страву за 3-5 хвилин.
Який альтернативний спосіб розігріву їжі запропонував український шеф-кухар Анатолій Добровольський?
Анатолій Добровольський рекомендує використовувати сковорідку з водою та кришкою як підставкою для тарілки з їжею — це дозволяє рівномірно прогріти їжу.
Які інші корисні лайфхаки можна застосувати на кухні?
Для усунення гіркоти з волоських горіхів їх слід замочити в гарячій воді, а мандаринові шкірки можна використовувати як ароматний додаток до чаю.