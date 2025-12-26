Навчіться ідеально чистити яйця: перевірений засіб, про який всі забули
- Шеф-кухарка Джулія Чайлд рекомендує після варіння опустити яйця в крижану воду на 2 хвилини, а потім у киплячу воду на 10 секунд для легкого очищення.
- Такий температурний контраст допомагає білку відшаруватися від шкаралупи, полегшуючи процес чистки.
Часом варені яйця після варіння складно легко почистити, бо шкаралупа відвалюється разом зі значною частиною білка. Щоб швидко їх очистити, варто знати один перевірений лайфхак.
Шкаралупа, яка знімається з білком – псує вигляд яйця, тому американська шеф-кухарка Джулія Чайлд розповіла ефективний трюк, який швидко вирішує проблему, пише 24 Канал з посиланням на Simply Recipes.
Читайте також Не викидайте кристалізований мед: один трюк, щоб він знову став рідким
Що робити, щоб легко почистити яйця?
Після варіння Джулія рекомендує опустити яйця в крижану воду на 2 хвилини, а тоді ще раз в киплячу воду на 10 секунд. Саме цей контраст температур полегшує очищення.
До речі, знайти обробні дошки чи засіб для миття посуду за найкращими цінами можна на Prom. А ще посуд, ганчірки, губки і купу всього для кухні. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Коротке охолодження змушує білок стиснутися й відійти від шкаралупи, а повторне нагрівання допоможе шкаралупі розширитися. Такий простий трюк справді дієвим, тож яйця почистяться швидко та легко. Шеф-кухарка розповіла покрокову інструкцію варіння яєць.
Яйця легко очистити / Фото Freepik
Спочатку їх треба покласти в каструлю й залити холодною водою, покривши водою зверху яєць на 2 сантиметри. Тоді доведіть воду до кипіння, змініть каструлю з вогню й залишіть яйця на 8 – 12 хвилин.
Далі підготуйте крижану ванну й перекладіть в неї яйця на 2 хвилини, а тоді занурне в киплячу воду на кілька секунд. Перед чисткою дайте яйцям охолонути до комфортної температури.
До слова, позбутися запаху цибулі з рук можна, потерши їх об нержавіючу сталь під холодною водою або використовуючи лимонний сік чи оцет, пише Martha Stewart. Використання відлущувального скрабу, харчової соди або зубної пасти також допоможе видалити неприємний запах.
Які ще є цікаві лайфхаки?
Фахівці рекомендують використовувати механічні засоби, такі як вантуз, гнучкий трос або сантехнічна пружина для очищення забитих труб.
Експерти радять ставити миску з сіллю на підвіконня восени, щоб зменшити утворення конденсату, який може призвести до появи цвілі.
Часті питання
Який трюк рекомендує Джулія Чайлд для легкого очищення яєць?
Джулія Чайлд рекомендує після варіння опустити яйця в крижану воду на 2 хвилини, а потім занурити їх у киплячу воду на 10 секунд. Контраст температур полегшує очищення яєць.
Чому контраст температур допомагає очистити яйця?
Коротке охолодження змушує білок стиснутися й відійти від шкаралупи, а повторне нагрівання допомагає шкаралупі розширитися, що полегшує очищення яєць.
Які основні кроки для приготування яєць за методом Джулії Чайлд?
Спочатку яйця потрібно покласти в каструлю, залити холодною водою, щоб вона покривала яйця на 2 сантиметри, і довести до кипіння. Потім зняти з вогню й залишити на 8—12 хвилин, після чого перекласти в крижану ванну на 2 хвилини і знову занурити в киплячу воду на кілька секунд.