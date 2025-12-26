Научитесь идеально чистить яйца: проверенное средство, о котором все забыли

Иногда вареные яйца после варки сложно легко почистить, потому что скорлупа отваливается вместе со значительной частью белка. Чтобы быстро их очистить, стоит знать один проверенный лайфхак.

Скорлупа, которая снимается с белком – портит вид яйца, поэтому американская шеф-повар Джулия Чайлд рассказала эффективный трюк, который быстро решает проблему, пишет 24 Канал со ссылкой на Simply Recipes.

Что делать, чтобы легко почистить яйца?

После варки Джулия рекомендует опустить яйца в ледяную воду на 2 минуты, а тогда еще раз в кипящую воду на 10 секунд. Именно этот контраст температур облегчает очистку.

Короткое охлаждение заставляет белок сжаться и отойти от скорлупы, а повторное нагревание поможет скорлупе расшириться. Такой простой трюк действительно действенным, поэтому яйца почистятся быстро и легко. Шеф-повар рассказала пошаговую инструкцию варки яиц.



Яйца легко очистить / Фото Freepik

Сначала их надо положить в кастрюлю и залить холодной водой, покрыв водой сверху яиц на 2 сантиметра. Тогда доведите воду до кипения, смените кастрюлю с огня и оставьте яйца на 8 – 12 минут.

Далее подготовьте ледяную ванну и переложите в нее яйца на 2 минуты, а тогда погрузите в кипящую воду на несколько секунд. Перед чисткой дайте яйцам остыть до комфортной температуры.

