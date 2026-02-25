Садівників закликають розкинути яєчну шкаралупу в садах: встигніть до кінця лютого

Весна наближається, тому варто підготувати ґрунт до нового сезону. Досвідчені садівники вже зараз радять збирати яєчну шкаралупу, оскільки вона може стати простим та натуральним підживленням для рослин.

Земля після зими виснажена й потребує додаткових поживних речовин, пише Express. Яєчна шкаралупа складається з кальцію – елемента, який допомагає формувати міцну кореневу систему. Таке підживлення є важливим, бо якщо рослинам бракує кальцію, то їхні стебла можуть бути слабкими й навіть відмирати.

Читайте також Троянди навесні почнуть краще цвісти: садівники дали корисну пораду

У чому користь яєчної шкаралупи?

Садівниця з 20-річним досвідом Тамара Рід каже, що починає збирати шкаралупу цілу зиму. Вже навесні вона використовує її під час висаджування розсади помідорів та перцю, оскільки саме ці культури особливо потребують кальцію.

Однією з найпоширеніших весняних проблем в саду є гниль квіток. Вона виникає в холодному й вологому ґрунті, коли рослинам бракує кальцію для формування плодів. У результаті плоди зморщуються, деформуються чи гинуть. Найчастіше це стається з помідорами, але постраждати можуть також перець, капуста, кабачки, огірки й інша зелень.

Кальцій сприяє активності дощових черв’яків, які покращують структуру ґрунту. Це позитивно впливає не лише на городні культури, але й на квіти та кущі, допомагаючи їм зміцнювати коріння.



У яєчній шкаралупі міститься кальцій / Фото Pexels

Дачники знають, що шкаралупа має ще один бонус – природно захищає рослини від слимаків. Молюски намагаються уникати гострих частинок, бо вона ранить їхні черевця, тож менше шкодять молодим рослинам.

Просто розкинути великі шматки шкаралупи по грядці – не варіант. Вони не розкладуться належним чином й не принесуть жодної користі. Шкаралупу потрібно подрібнити.

Потрібно викласти шкаралупу на деко, підсушити в духовці 20 хвилин, дати їй охолонути, а тоді подрібнити дерев’яною ложкою чи качалкою. До моменту використання шкаралупу варто зберігати в сухій скляній банці. Готовий порошок можна посипати навколо основи рослини чи додавати до компосту. Таке добриво допоможе зміцнити посадки, знизити ризик хвороб й захистити їх від шкідників.

Як легко очистити яйця від шкаралупи?

Для легкого очищення яєць під час варіння потрібно покласти в каструлю металеву ложку, що сприяє рівномірному розподілу тепла. Цей лайфхак розповів у своєму інстаграмі кухар Анатолій Добровольський. Шеф-кухарка Джулія Чайлд рекомендує після варіння опустити яйця в крижану воду, а потім у киплячу для полегшення очищення.

Що ще варто прочитати?