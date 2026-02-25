Земля после зимы истощена и нуждается в дополнительных питательных веществах, пишет Express. Яичная скорлупа состоит из кальция – элемента, который помогает формировать крепкую корневую систему. Такая подпитка является важным, потому что если растениям не хватает кальция, то их стебли могут быть слабыми и даже отмирать.

Читайте также Розы весной начнут лучше цвести: садоводы дали полезный совет

В чем польза яичной скорлупы?

Садовница с 20-летним опытом Тамара Рид говорит, что начинает собирать скорлупу всю зиму. Уже весной она использует ее во время высадки рассады помидоров и перца, поскольку именно эти культуры особенно нуждаются в кальции.

Одной из самых распространенных весенних проблем в саду является гниль цветков. Она возникает в холодной и влажной почве, когда растениям не хватает кальция для формирования плодов. В результате плоды сморщиваются, деформируются или погибают. Чаще всего это происходит с помидорами, но пострадать могут также перец, капуста, кабачки, огурцы и другая зелень.

Кальций способствует активности дождевых червей, которые улучшают структуру почвы. Это положительно влияет не только на огородные культуры, но и на цветы и кусты, помогая им укреплять корни.



В яичной скорлупе содержится кальций / Фото Pexels

Дачники знают, что скорлупа имеет еще один бонус – естественно защищает растения от слизней. Моллюски стараются избегать острых частиц, потому что она ранит их брюшки, поэтому меньше вредят молодым растениям.

Просто разбросать большие куски скорлупы по грядке – не вариант. Они не разложатся должным образом и не принесут никакой пользы. Скорлупу нужно измельчить.

Нужно выложить скорлупу на противень, подсушить в духовке 20 минут, дать ей остыть, а тогда измельчить деревянной ложкой или скалкой. До момента использования скорлупу следует хранить в сухой стеклянной банке. Готовый порошок можно посыпать вокруг основания растения или добавлять в компост. Такое удобрение поможет укрепить посадки, снизить риск болезней и защитить их от вредителей.

Как легко очистить яйца от скорлупы?

Для легкой очистки яиц во время варки нужно положить в кастрюлю металлическую ложку, что способствует равномерному распределению тепла. Этот лайфхак рассказал в своем инстаграме повар Анатолий Добровольский. Шеф-повар Джулия Чайлд рекомендует после варки опустить яйца в ледяную воду, а затем в кипящую для облегчения очистки.

Что еще стоит прочитать?