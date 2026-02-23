Молоко – це не просто напій; це універсальний засіб, який не тільки чудово підживлює рослини, але й має протигрибкові та пестицидні властивості – і досвідчені дачники використовують їх вже давно, пише The Spruce.

Навіщо обприскувати розсаду молоком?

Для людини молоко корисним роблять наявність у ньому кальцію та вітамінів групи B – і рослини у цьому не надто сильно відрізняються від людей. Кальцій – це джерело росту рослин, але також він допомагає уникнути гниття квітів. Дуже часто від цього стану страждають гарбузи, перці та помідори.

Молоко часто використовують для успішної боротьби й з популярними хворобами, що часто вражають садові рослини – наприклад, для лікування борошнистої роси. Втім, воно, звісно ж, не є панацеєю, і використовувати його у догляді за рослинами слід з розумом, пише Gardening Know How.

Надто велика кількість молока легко призведе до загибелі усієї рослини через наявність бактерій у напоях, а також проблеми спричиняє жир у незбираному молоці. А ось знежирене молоко може загрожувати появою чорної чи м'якої гнилі.

Як правильно використовувати молоко для догляду за рослинами?

Будь-який вид молока можна використовувати в саду – свіже, протерміноване, порошкове чи навіть згущене. Втім, його потрібно правильно розвести водою – наполовину. Тільки у такому випадку молоко принесе користь розсаді, а не знищить її.

Залийте суміш у пляшку з розпилювачем та обприскайте листя розсади. Якщо через пів години на ньому все ще лишається рідина, її слід протерти вологою ганчіркою. Якщо цього не зробити, ви ризикуєте розвитком грибкового захворювання.

Також молочну суміш можна використовувати й безпосередньо для поливу розсади, але не дуже часто.

