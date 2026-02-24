Обрізання кущів троянд – це ключова процедура, яка займає зовсім мало часу, проте має чуттєвий вплив на майбутнє цвітіння, пише Express.

Навіщо обрізати троянди наприкінці зими?

В останні дні лютого спостерігається зростання температури й збільшення світлового дня. У цей час троянди починають переходити до активного росту. Обрізка необхідна для того, щоб квіти легше відновилися після зимового періоду й мали сили для формування бутонів.

Експертка з садівництва Медісон Моултон каже, що такий етап є критичним. Якщо його пропустити, то на пишне цвітіння троянд навесні та влітку годі й чекати. Обрізання дозволить рослинам позбутися зайвого навантаження й допоможе спрямувати енергію на нові пагони, які мають всі шанси стати сильними.



Обрізання допоможе трояндам зацвісти з новою силою / Фото Pexels

Проте варто таки дочекатися загрози нічних заморозків, щоб не пошкодити молоді бруньки. Коли ж плюсова температура стабілізується, то можна починати видаляти сухі й ушкоджені гілки.

Далі потрібно прорідити центр куща, прибрати ті гілки, що ростуть всередину й перехрещуються. Їхнє обрізання покращує не лише циркуляцію повітря, але й формує охайний вигляд.

Після основної обрізки, далі можна братися за здорові пагони – їх варто обрізати приблизно на третину. Зрізи над брунькою потрібно проводити гострим продезінфікованим інструментом. Ця техніки стимулюватиме утворення нових стебел.

За словами садівників, не варто боятися обрізань, якщо вони виконані вчасно. Це лише посилить рослину й забезпечить інтенсивніше цвітіння у сезон.

Яку квітку можна виростити з насіння?

Блакитний дельфініум визнаний головною рослиною 2026 року завдяки своєму рідкісному кольору та висоті до 2,4 метра, пише Gardening Know How. Для вирощування насіння потрібно замочити, сіяти у вологий компост у темряві, і тримати при 10 – 15 градусах для проростання за 2 – 3 тижні.

