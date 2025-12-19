Чимало людей навіть не замислюються над чищенням і доглядом за обробною дошкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І саме це стає причиною того, що дошка починає тріскатися, а всередині з'являється цвіль.

Як правильно чистити обробну дошку?

Для того, аби ваша обробна дошка довго залишалася чистою та вільною від мікробів, слід знати, як правильно її чистити – і звичайної води зазвичай буває недостатньо. А в деяких випадках вона може бути навіть згубною.

Перш за все потрібно розібратися з тим, наскільки часто слід мити дошки. Радять чистити їх після кожного використання, але щомісяця потрібно проводити ретельну дезінфекцію та змащення олією, аби забезпечити більш довготривалий догляд. Але якщо дошка використовується досить часто. тоді варто змащувати олією навіть частіше – кожні два тижні.

Перший спосіб: засіб для миття посуду

Перше правило, яке потрібно запам'ятати – ніколи не можна мити дерев'яну обробну дошку у посудомийці, адже вода може призвести до розтріскування й деформації дерева. А згодом ці маленькі, на перший погляд непомітні тріщини призводять до появи мікробів та бактерій, які потенційно можуть спричинити харчові отруєння.

Натомість після кожного використання слід чистити обробну дошку вручну з використанням мийного засобу. Промийте дошку гарячою водою, а тоді нанесіть засіб для миття посуду та потріть губкою чи щіткою для посуду.

Після очищення обох сторін дошки, висушіть її чистою тканиною чи паперовим рушником. Перед тим як прибирати дошку, дайте їй висохнути на повітрі.

Другий спосіб: використання відбілювача

Якщо обробна дошка використовувалася для нарізання сирого м'яса чи риби, відбілювач допоможе знищити усі бактерії на ній. Спершу потрібно помити дошку засобом для миття посуду, а потім розвести у воді одну ложку хлорного відбілювача та занурити у цю суміш дошку.

Дайте відбілювачу подіяти кілька хвилин, аби він встиг знищити усі бактерії у дошці.

Після цього промийте дошку водою та ще раз помийте з мийним засобом, а тоді висушіть.

Третій спосіб: використання лимона

Раз на місяць не завадить чистити обробні дошки з лимоном та сіллю – це чудовий спосіб підтримувати не тільки чистоту, але й гарний вигляд дошки. Передусім її потрібно посипати крупною сіллю, а тоді розрізати лимон навпіл. Після цього покладіть його зрізаною стороною вниз і тріть по дошці невеликими колами.

Це допоможе не тільки освітлити й очистити дерево, але й позбутися неприємних запахів, що з часом неодмінно в'їдаються у дерево.

