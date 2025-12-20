Ялинка взимку – це головна окраса дому, та для того, аби не перейматися весь час про те, чи ваш кіт її не перекине, потрібно зробити одну дрібничку прямо зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Як відігнати кота від новорічної ялинки?
Всього одна річ з вашої кухні стає незамінною після того, як встановлюється ялинка – і це шкірки від цитрусових. У котів дуже чутливий нюх, і ці тварини намагатимуться уникати будь-яких місць, де відчують цей запах. І навіть найменший запах видаватиметься пухнастикам досить сильним – а апельсинова та лимонна шкірка містять потужні натуральні олії, що мають сильний запах навіть після висихання.
Отож, найкраще, що можна зробити – це покласти кілька шкірок від цитрусових під деревом. Або ж можна на ніч замочити шкірки у воді, а тоді залити настій у пульверизатор та обприскати ним ялинку. Так ви не тільки відлякаєте свого кота, але й наповните свою оселю неймовірним ароматом.
Можна використати й ефірні олії з цитрусовими запахами – у такому випадку буде достатньо всього кількох крапель.
Також котам не подобаються гіркі смаки, тож можна приготувати ще один домашній спрей, пише PetMD. Ось що потрібно в нього додати:
- 3 склянки води;
- пів склянки розмарину;
- 3/4 склянки дистильованого білого оцту;
- чверть склянки лимонного соку.
Але якщо вам, як і коту, не подобається аромат цитрусових, можна скористатися іншим способом – наприклад, обгорнути низ стовбура ялинки шаром фольги. Більшість котів не люблять дивне відчуття на лапах і кігтях, що створює фольга, тож уникатимуть дерева. Також можна розмістити дріт навколо стовбура, аби створити бар'єр, який завадить тварині підійти надто близько.
Які ще лайфхаки варто знати?
