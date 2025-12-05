Чому квіти у вазі швидко в'януть: дізнайтеся головний секрет

Красивий букет квітів взимку – задоволення недешеве, тому хочеться, щоб вони простояли у вазі якомога довше. Та замість того, щоб довго ними милуватися, за кілька днів вони починають втрачати вигляд. І це стається не через свіжість квітів.

Якщо пелюстки осипаються, а листя починає жовтіти, то проблема ховається на поверхні, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Flo lux Lviv.

Чому квіти швидко в’януть?

Уся справа у вазі та воді. Саме ці два фактори визначають, скільки часу проживе букет. Форма вази, її чистота, температура води та рівень занурення стебел – впливають на свіжість квітів.

Флористка зробила експеримент та показала, як неправильна ваза та рівень води впливають на стан квітів вдома. Квіти з одного букета дівчина розділила у дві вази. Перша – висока, широка та з достатньою кількістю води, друга – маленька та з невеликим вмістом рідини. Різниця стала помітною вже через 3 дні.

У першій вазі квіти були свіжі та красиві, а в другій – засохлі, бо не отримували достатньої кількості води.

Як виглядають квіти у різних вазах: дивіться відео

Цей експеримент показав, що висота та ширина горлечка є дуже важливими для збереження свіжості квітів. А ще потрібно обов’язково зривати листя, щоб вони не потрапили у воду, бо тоді вони почнуть гнити й виділяти бактерії. Ця поширена помилка призводить до того, що букет починає в’янути набагато швидше.

Блогерка з тіктоку @anya_lsvch розповіла, що для кращого зберігання квітів, їх треба тримати у вазі без упакування. Букет має стояти без усілякого пакувального паперу та стрічок. У крижану воду треба додати живильний засіб. Знадобиться чайна ложка цукру, лимонного соку та кілька крапель відбілювача.

Якщо квіти необрізані, то під проточною водою їх треба обрізати секатором під кутом 45 градусів. Після цього квіти можна ставити у вазу й тримати у прохолодній кімнаті подалі від батарей.

Як зберегти букет квітів 2 тижні: дивіться відео

