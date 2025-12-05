Если лепестки осыпаются, а листья начинают желтеть, то проблема скрывается на поверхности, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Flo lux Lviv.

Почему цветы быстро вянут?

Все дело в весах и воде. Именно эти два фактора определяют, сколько времени проживет букет. Форма вазы, ее чистота, температура воды и уровень погружения стеблей – влияют на свежесть цветов.

Флористка сделала эксперимент и показала, как неправильная ваза и уровень воды влияют на состояние цветов дома. Цветы из одного букета девушка разделила в две вазы. Первая – высокая, широкая и с достаточным количеством воды, вторая – маленькая и с небольшим содержанием жидкости. Разница стала заметной уже через 3 дня.

В первой вазе цветы были свежие и красивые, а во второй – засохшие, потому что не получали достаточного количества воды.

Как выглядят цветы в разных вазах: смотрите видео

Этот эксперимент показал, что высота и ширина горлышка очень важны для сохранения свежести цветов. А еще нужно обязательно срывать листья, чтобы они не попали в воду, потому что тогда они начнут гнить и выделять бактерии. Эта распространенная ошибка приводит к тому, что букет начинает увядать гораздо быстрее.

Блогерка из тиктока @anya_lsvch рассказала, что для лучшего хранения цветов, их надо держать в вазе без упаковки. Букет должен стоять без всякой упаковочной бумаги и лент. В ледяную воду надо добавить питательное средство. Понадобится чайная ложка сахара, лимонного сока и несколько капель отбеливателя.

Если цветы необрезанные, то под проточной водой их надо обрезать секатором под углом 45 градусов. После этого цветы можно ставить в вазу и держать в прохладной комнате подальше от батарей.

Как сохранить букет цветов 2 недели: смотрите видео

