Ультрафіолетова чи світлодіодна: яку лампу для манікюру обрати

Стійкість та естетика роблять гель-лак ідеальним матеріалом для манікюру. Він дозволяє нігтям тривалий час залишатися доглянутими. Водночас, щоб гелевий лак тримався упродовж кількох тижнів, слід також звернути увагу на вибір лампи для полімеризації.

Покупка лампи дозволяє робити манікюр вдома, заощаджуючи час. Крім того, вона виручає, коли красиві нігті потрібно "на вже", а можливості записатися до салону немає. Втім, перед тим, як додавати лампу до кошика для покупок, варто переконатися, що ви не помилилися з вибором. На що звернути увагу, розповідає Byrdie.

Які є типи ламп для манікюру?

Основних типів ламп для манікюру існує всього 2: ультрафіолетові та світлодіодні. І, попри те, що вони мають практично однаковий вигляд, різниця між ними – значна.

УФ-лампа

Випромінює ультрафіолетове світло, яке можна використовувати для закріплення гель-лаку на нігтях. У багатьох випадках лампа також випромінює світло видимого спектра, аби полегшити перетворення рідкого лаку на тверду плівку. Під час вибору УФ-лампи потрібно особливо уважно зважати на потужність приладу.

Світлодіодна лампа

Використовує світлодіоди, які випромінюють водночас видиме і невидиме світло, а відтак працюють швидше за ультрафіолетові. Найчастіше у салонах використовують саме цей варіант.



Лампи бувають двох типів / Фото Shutterstock

Який тип лампи найкраще обрати для дому?

Тут варто зважати на свій бюджет та особисті потреби. Якщо правильно налаштувати потужність, обидві лампи ефективно забезпечать потрібний результат.

Світлодіодні лампи коштують дорожче, аніж ультрафіолетові. Втім, останні потрібно замінювати приблизно кожні 6 місяців за умови активного використання.

Важливо! Якщо у вас вдома вже є своя колекція гель-лаків, варто зважати, що не всі з них підходять для обох типів ламп. Тож перед покупкою переконайтеся, що ті лаки, які ви обрали для себе, застигатимуть у тій чи іншій лампі.

На що звернути увагу під час вибору лампи?

Потужність

Визначає, наскільки швидко застигатиме гель-лак. Для ультрафіолетових ламп рекомендована потужність становить 36 Вт (при цьому кожна лампочка всередині повинна містити 9 Вт чи менше).

Натомість світлодіодні лампи не обов’язково мають відповідати тим самим стандартам – зазвичай вони в рази потужніші, і під ними лак застигає за лічені секунди.

Розмір і портативність

Тут важливо одразу продумати, як саме та де ви плануєте використовувати лампу. Якщо потрібен варіант, який можна легко брати з собою в дорогу, слід зупинити вибір на легких і портативних приладах.

А ось якщо доглядаєте за нігтями лише вдома у спеціально відведеному для лампи місці, стаціонарний прилад буде найкращим варіантом. Такі лампи мають більший розмір і дозволяють водночас полімеризувати кілька нігтів, або й всю руку одночасно. Крім того, вони працюють швидше.

Як захистити руки під час використання лампи для манікюру?

Адам Тейлор – професор анатомії в Ланкастерському університеті – зауважує, що при використанні лампи для манікюру варто дотримуватися базових правил захисту, пише Guardian.

Ось що можна зробити:

вдягати рукавички – зокрема, звичайні бавовняні з обрізаним кінчиком пальця;

– зокрема, звичайні бавовняні з обрізаним кінчиком пальця; наносити протисонцевий крем (якщо рукавичок немає).

не обрізати кутикулу – попри те, що це поширена практика у салонах, кутикула діє як природний бар'єр проти грибків та бактерій.

робити перерви між манікюрами – іноді нігтям потрібно давати принаймні кілька тижнів на відновлення.

