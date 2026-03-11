Морозильна камера дозволяє робити гуртові закупи. Крім того, вона спрощує процес приготування та зберігання їжі. Concumer report розповідає, на що звернути увагу під час вибору морозильної камери, аби вона ідеально відповідала саме вашим потребам.

Які є типи морозильних камер?

Є два основних типи морозильних камер:

скрині;

вертикальні.

Вертикальні морозильні камери

Зовні нагадують звичайний холодильник, а всередині мають вбудовані полиці. Це робить процес зберігання та доступ до продуктів надзвичайно зручним. Такий варіант підходить для невеликої кухні, адже займає мінімум місця на підлозі.



Вертикальні морозильні камери нагадують холодильник / Фото Shutterstock

Морозильні скрині

Мають кришку згори та орієнтовані горизонтально. Ідеально підходять для великих родин, або ж для людей, які звикли запасатися сезонними продуктами. Крім того, морозильні скрині часто можна побачити у супермаркетах.

Морозильні скрині є місткішими за вертикальні морозилки. Зокрема, завдяки тому, що зазвичай там немає полиць. Це дозволяє розміщувати досить громіздкі продукти, які точно не влізуть на полиці холодильника.

На що звернути увагу під час вибору морозилки?

Ідеальна морозильна камера – це не обов’язково найпотужніша, найбільша та найдорожча. Головне, щоб вона відповідала індивідуальним потребам родини. Тож перед покупкою варто врахувати кілька факторів.

Розташування

Якщо морозильна камера купується для квартири, слід зважати на зовнішній вигляд та рівень шуму. Однак якщо плануєте ставити прилад у нежитловому приміщенні, потрібно звернути увагу на оптимальну температуру для роботи. Більшість моделей добре працюють в діапазоні 0 – 43 градуси за Цельсієм. Особливо уважно перевіряти характеристики виробу необхідно у випадку, якщо плануєте ставити його у приміщенні, де температура не контролюється – наприклад, у гаражі.

Розмір морозильної камери

За розмірами морозильні камери розділяють на компактні, середні та великі. У виборі відштовхуватися слід від власних потреб, але врахуйте, що вертикальні морозильні камери менш місткі, аніж скрині, навіть якщо заявлений об’єм є однаковим.

Відключення електроенергії

Без живлення більшість сучасних моделей морозильних камер можуть зберігати продукти замороженими приблизно добу. Але це працюватиме лише за умови, що камера залишається закритою. Втім, завдяки щільному розміщенню продуктів у морозилках типу "скриня" вони зберігатимуть холод довше.

Організація

Наявність полиць у вертикальних морозильних камерах значно полегшує організацію. Натомість у випадку з морозилками-скринями доведеться потренувати пам’ять, аби не забути, які продукти лежать на самому дні.

Що робити, щоб морозилка працювала краще?

Незалежно від того, який тип камери ви оберете, всього кілька простих дій допоможуть їй працювати ефективніше та довше, пише Currys.

Встановіть правильну температуру. Для того, аби продукти зберігалися довго та не псувалися, достатньо температури у -18 градусів. Нижча ж призведе лише до марнування енергії.

Не кладіть всередину гарячі продукти. Перше правило морозильної камери – теплим продуктам спершу треба охолонути. Інакше компресору доведеться працювати понаднормово, а це призведе до швидшого зношування.

Тримайте камеру повною. Заповнена продуктами морозильна камера набагато ефективніше зберігає холод – а відтак скорочує споживання електроенергії. Якщо продуктів недостатньо, можна покласти всередину пляшки з водою, пакети з льодом чи навіть хліб.

