Серед факторів, які варто враховувати при виборі: контроль освітлення, конфіденційність, простота у прибиранні, баланс стилю та зручності. Тож Architectural digest розповідає, який варіант обрати, залежно від особистих потреб.

Цікаво Шапочки для душу тепер використовують на кухні: геніальний лайфхак

Тканинні ролети vs жалюзі: на що звертати увагу при виборі

Перш ніж ухвалити рішення, слід проаналізувати свої запитати та зрозуміти, який варіант найкраще працюватиме на вашій кухні.

А придбати жалюзі чи ролети під свій запит можна на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. Крім того, перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про жалюзі або ролети – з фото та відео. Це допоможе оцінити їхній реальний вигляд та якість ще до оформлення замовлення. Загалом на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії. Зокрема, все необхідне для дому.

Стиль та дизайн

Тканинні ролети та жалюзі пропонують зовсім різну естетику.

Ролети часто обирають завдяки мінімалістичному та сучасному візуальному ефекту. Їх можна знайти у багатьох відтінках, а часто тканина також має стильні візерунки. Це допомагає ролетам "вписатися" в дуже сучасні інтер’єри.



Ролети дозволяють створити мінімалістичний дизайн / Фото Pexels

Натомість жалюзі завдяки горизонтальним чи вертикальним ламелям вирізняються структурованішим виглядом. Їх виготовляють з металу, пластику, штучного дерева чи дерева. Жалюзі підходять і для класичних, і для сучасних інтер’єрів.

Контроль світла

Ламелі у жалюзях дозволяють максимально точно контролювати кількість сонячного світла, що потрапляє в дім, і водночас зберігати конфіденційність. Втім, жалюзі створюють не однорідний потік світла, а окремі його промені – і на це слід зважати.



Жалюзі дозволяють контролювати освітленість / Фото Pexels

Натомість ролети доступні у прозорих, світлофільтрувальних та затемнювальних варіантах. Ось як працюють різні опції тканинних ролетів:

прозорі – забезпечують високу світлопроникність та приватність вдень, їх можна встановлювати у вітальні та на кухні;

– забезпечують високу світлопроникність та приватність вдень, їх можна встановлювати у вітальні та на кухні; світлофільтрувальні – розсіюють сонячне світло та створюють м’яке сяйво, яке чудово підійде для кухні;

– розсіюють сонячне світло та створюють м’яке сяйво, яке чудово підійде для кухні; затемнювальні – найкраще підходять для спалень, адже вони ефективно закривають практично усе світло, що могло б потрапити до кімнати.

Прибирання та обслуговування

Жалюзі періодично потрібно протирати від пилу м’якою ганчіркою або ж пилососити. Також вони потребують точкового очищення від плям, а з часом може виникнути потреба у заміні деяких ламелів чи шнурів. Тим часом тканинні ролети також слід регулярно витирати від пилу пір’яною щіткою чи пилососом і точково очищувати мийним засобом.

Важливо! Якщо на кухні часто тримається високий рівень вологості, до вибору матеріалу тканинних ролетів слід поставитися з особливою увагою. Ідеально підійдуть тканини, підсилені скловолокном та поліестер з акриловим покриттям, пише Homes&Gardens. Також краще підібрати відтінки, на якому не буде видно мокрих плям.

Конфіденційність

Найкращу конфіденційність забезпечують затемнювальні тканинні ролети – втім, для кухні вони не будуть найкращим варіантом, адже водночас блокуватимуть надто багато світла. Натомість для покращення приватності експерти радять поєднувати й ролети, і жалюзі зі шторами та тюлем, пише Houzz. Це дозволяє створити стильне, а також індивідуальне обрамлення вікон.

До слова, раніше ми вже розповідали, як можна легко почистити жалюзі – цим методом постійно користуються професіонали.