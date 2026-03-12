Покупка лампы позволяет делать маникюр дома, экономя время. Кроме того, она выручает, когда красивые ногти нужно "на уже", а возможности записаться в салон нет. Впрочем, перед тем, как добавлять лампу в корзину для покупок, стоит убедиться, что вы не ошиблись с выбором. На что обратить внимание, рассказывает Byrdie.

Интересно Тканевые ролеты или жалюзи: что выбрать для кухни

Какие есть типы ламп для маникюра?

Основных типов ламп для маникюра существует всего 2: ультрафиолетовые и светодиодные. И, несмотря на то, что они имеют практически одинаковый вид, разница между ними – значительная.

Якщо шукаєте, де придбати лампу для манікюру зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. А якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій й обрати оптимальну. Загалом, в асортименті маркетплейсу представлено понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців. Зокрема, там можна знайти все необхідне для б’юті-процедур.

УФ-лампа

Излучает ультрафиолетовый свет, который можно использовать для закрепления гель-лака на ногтях. Во многих случаях лампа также излучает свет видимого спектра, чтобы облегчить превращение жидкого лака в твердую пленку. При выборе УФ-лампы нужно особенно внимательно учитывать мощность прибора.

Светодиодная лампа

Использует светодиоды, которые излучают одновременно видимый и невидимый свет, и поэтому работают быстрее ультрафиолетовых. Чаще всего в салонах используют именно этот вариант.



Лампы бывают двух типов / Фото Shutterstock

Какой тип лампы лучше выбрать для дома?

Здесь стоит учитывать свой бюджет и личные потребности. Если правильно настроить мощность, обе лампы эффективно обеспечат нужный результат.

Светодиодные лампы стоят дороже, чем ультрафиолетовые. Впрочем, последние нужно заменять примерно каждые 6 месяцев при условии активного использования.

Важно! Если у вас дома уже есть своя коллекция гель-лаков, стоит учитывать, что не все из них подходят для обоих типов ламп. Поэтому перед покупкой убедитесь, что те лаки, которые вы выбрали для себя, застывать в той или иной лампе.

На что обратить внимание при выборе лампы?

Мощность

Определяет, насколько быстро будет застывать гель-лак. Для ультрафиолетовых ламп рекомендуемая мощность составляет 36 Вт (при этом каждая лампочка внутри должна содержать 9 Вт или меньше).

Зато светодиодные лампы не обязательно должны соответствовать тем же стандартам – обычно они в разы мощнее, и под ними лак застывает за считанные секунды.

Размер и портативность

Здесь важно сразу продумать, как именно и где вы планируете использовать лампу. Если нужен вариант, который можно легко брать с собой в дорогу, следует остановить выбор на легких и портативных приборах.

А вот если ухаживаете за ногтями только дома в специально отведенном для лампы месте, стационарный прибор будет лучшим вариантом. Такие лампы имеют больший размер и позволяют одновременно полимеризовать несколько ногтей, или всю руку одновременно. Кроме того, они работают быстрее.

Как защитить руки во время использования лампы для маникюра?

Адам Тейлор – профессор анатомии в Ланкастерском университете – замечает, что при использовании лампы для маникюра стоит придерживаться базовых правил защиты, пишет Guardian.

Вот что можно сделать:

надевать перчатки – в частности, обычные хлопковые с обрезанным кончиком пальца;

– в частности, обычные хлопковые с обрезанным кончиком пальца; наносить противосолнечный крем (если перчаток нет).

(если перчаток нет). не обрезать кутикулу – несмотря на то, что это распространенная практика в салонах, кутикула действует как естественный барьер против грибков и бактерий.

– несмотря на то, что это распространенная практика в салонах, кутикула действует как естественный барьер против грибков и бактерий. делать перерывы между маникюрами – иногда ногтям нужно давать по крайней мере несколько недель на восстановление.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как выбрать морозильную камеру для дома.