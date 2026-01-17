Більшість тарілок, каструль, виделок, ложок чи ножів, потрапляють у раковину із залишками їжі, пише 24 Канал з посиланням на IFL Science. Фахівці кажуть, що у поєднанні із залишками води, на посуді розростаються колонії мікроорганізмів.

Чому не можна залишати посуд брудним?

Кухонна раковина входить до переліку найбільш забруднених зон у помешканні, бо часто контактує із сирими продуктами та харчовими відходами. На поверхні можуть накопичуватися небезпечні бактерії – кишкова паличка чи стафілокок, які здатні спричинити харчові отруєння.

Доволі ризиковано залишати тарілки з їжею в теплій воді. Саме у таких умовах бактерії розмножуються набагато швидше. Але й сухий брудний посуд, який залишають на ніч у раковині, такоє не є безпечним, бо бактерії мають здатність виживати активізовуватися пізніше.



Брудний посуд варто одразу мити / Фото Pexels

Ви точно неодноразово чули поганий запах з раковини, коли вона була забита посудом. Такий різкий аромат є ознакою не лише псування залишків їжі на тарілках, але й розмноженням бактерій.

Якщо посуд довго пролежав у брудній раковині, то навіть ретельне миття не завжди може гарантувати йому повну чистоту. Тому для того, щоб зменшити ризики, посуд варто мити одразу після використання й не допускати його накопичення.

Після основного миття посуд варто обдати парою з чайника, щоб точно бути впевненим у тому, що з тарілки можна їсти. Фахівці радять мити посуд одразу після використання й не допускати його накопичення.

