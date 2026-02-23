Який вакууматор найкраще підходить для дому: поради перед покупкою

Апарати для вакуумного упакування вже давно перестали бути професійним обладнанням для ресторанів. Дедалі частіше вони з’являються на звичайних домашніх кухнях. Ці пристрої витягують повітря з пакетів та герметично запаюють їх, допомагаючи зберегти колір, смак, аромат та свіжість продуктів значно довше.

Чимало користувачів відзначають, що після придбання вакууматора складно уявити кухонне життя без нього, пише Choice. Його перевага полягає в тому, що він захищає їжу від вологості та протікання. Особливо зручно у вакууматорах зберігати залишки м’яса, нарізаних фруктів чи сезонних продуктів, які хочеться заморозити без втрати якості.

Крім базового зберігання продуктів, вакууматор є незамінним для приготування методом су-від – коли продукти готуються у вакуумно запакованих пакетах у воді з точно контрольованою температурою. Також пристрій дозволяє швидше маринувати м’ясо чи засолювати овочі. Дехто навіть використовує його для герметичного пакування одягу, тканин чи срібних виробів, щоб захистити їх від вологи і потьмяніння.

Які бувають вакууматори?

Камерні вакууматори

Такі вакууматори використовуються на комерційних кухнях. Продукти та пакет поміщаються в камеру, а повітря всередині відкачується, створюючи вакуум без необхідності відсмоктування. Це робить їх ідеальними для запаювання рідин, таких як супи або бульйони, без розливання та порушення герметичності пакета.

Пристрій підходить для герметизації великих обсягів та часто використовується в ресторанах. Проте він великий та громіздкий, тож не підійде для домашніх кухонь.

Зовнішні вакууматори

Ці вакууматори вже компактніші й підійдуть для дому чи невеликих комерційних кухонь, бо менші й доступніші. Потрібно лише помістити відкритий кінець пакета в пристрій, і він видалить повітря перед запаюванням краю, забезпечивши повноцінний вакуум.



Зовнішній вакууматор зручний у використанні / Фото Shutterstock

Такий девайс призначений для зберігання сирих, готових чи сухих продуктів у холодильнику або морозилці. До переваг належить компактність, доступна ціна та зручність використання. Однак фахівці не радять вакуумувати рідкі продукти, оскільки волога може потрапити в насос.

Ручні вакууматори

Більшість моделей працюють від акумулятора чи батарейок, тому їх можна брати в подорожі чи на дачу. Зручність полягає ще й у тому, що він не займає багато місця в багажі й не потребує складного налаштування.

Вакууматор працює через спеціальний клапан у пакеті чи контейнері. Пристрій прикладається до клапана, відсмоктує повітря та створює герметичне середовище всередині. Ручний вакууматор не запаює край пакета термічно – герметичність забезпечується саме клапанною системою.

Невеликий розмір зручний у використанні для малих порцій продуктів: сиру, ковбаси, нарізаних овочів тощо. Такий девайс підійде для тих, хто не робить великих заготовок, але хоче продовжити свіжість продуктів у холодильнику.

Для вакууматорів використовують спеціальні пакети, виготовлені з багатошарового полімеру. Один бік пакета має ребристу чи текстуровану поверхню для кращого відкачування повітря, інший – гладкий. Це забезпечує рівномірне та надійне вакуумування.

На Prom – одному з найбільших українських маркетплейсів – представлено чимало вакууматорів. Серед найбільш впізнаваних брендів:

італійський Laica , що вирізняється надійністю, продуманою ергономікою та широким вибором моделей для різних потреб;

, що вирізняється надійністю, продуманою ергономікою та широким вибором моделей для різних потреб; німецький Caso пропонує техніку середнього та преміального сегменту, поєднуючи стильний дизайн з розширеним функціоналом;

пропонує техніку середнього та преміального сегменту, поєднуючи стильний дизайн з розширеним функціоналом; німецький Silver Crest – один із впізнаваних брендів на ринку. Серед різних пропозицій на Prom є модель вакууматора SV125C7, який в топі за продажами.

Для тих, хто шукає доступніші варіанти, підійдуть моделі бренду Gorenje, які поєднують в собі просте керування та оптимальну ціну. Зокрема, у топі продажів на Prom моделі VS120W, VS120ES та VS120E.

Популярністю серед українських покупців користуються Vitek, Ardesto та Maestro – це бюджетні варіанти з базовим набором функцій для щоденного використання.

До слова, для більшості домашніх кухонь оптимальним варіантом може стати зовнішній (безкамерний) вакууматор. Він компактний, доступний за ціною й підходить для щоденного використання. Водночас камерні моделі підійдуть для ресторанів, а ручні – для подорожей.

Які кухонні лайфхаки варто знати?