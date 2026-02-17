Небажані запахи з холодильника можуть швидко зіпсувати апетит – та, на щастя, з ними можна впоратися досить просто і швидко, пише Southern Living.

Звідки береться неприємний запах з холодильника?

Для того, аби позбутися смороду з холодильника, потрібно передусім розібратися, звідки ж він береться. І перша, найочевидніша причина – це бруд, адже таке вологе, закрите місце як холодильник практично ідеально підходить для розмноження різних бактерій.

Особливо часто очищати та дезінфікувати потрібно полиці, на яких зберігаються овочі та м'ясні продукти – це допоможе зменшити кількість запахів за лічені миті.

Як прибрати запах?

Ще наші бабусі використовували елементарний і дуже дешевий трюк – на полицю холодильника просто ставили блюдце з харчовою содою. Вона ідеально бореться з запахами, що починають поширювати у холодильнику, пише Martha Stewart. Але є кілька продуктів, аромати яких не зможе нейтралізувати навіть сода.

Зокрема мовиться про сир з пліснявою та рибні страви – тож їх краще завжди тримати у герметичних контейнерах, аби не допускати поширення запаху.

Якщо харчова сода вдома закінчилася – не біда, її можна легко замінити кількома іншими продуктами. Наприклад, ви можете зберегти трохи кавової гущі з ранкового напою та поставити її у блюдце в холодильнику.

