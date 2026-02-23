Многие пользователи отмечают, что после приобретения вакууматора сложно представить кухонную жизнь без него, пишет Choice. Его преимущество заключается в том, что он защищает пищу от влажности и протекания. Особенно удобно в вакууматорах хранить остатки мяса, нарезанных фруктов или сезонных продуктов, которые хочется заморозить без потери качества.

Кроме базового хранения продуктов, вакууматор является незаменимым для приготовления методом су-вид – когда продукты готовятся в вакуумно упакованных пакетах в воде с точно контролируемой температурой. Также устройство позволяет быстрее мариновать мясо или засаливать овощи. Некоторые даже использует его для герметичной упаковки одежды, тканей или серебряных изделий, чтобы защитить их от влаги и потускнения.

Какие бывают вакууматоры?

Камерные вакууматоры

Такие вакууматоры используются на коммерческих кухнях. Продукты и пакет помещаются в камеру, а воздух внутри откачивается, создавая вакуум без необходимости отсасывания. Это делает их идеальными для запаивания жидкостей, таких как супы или бульоны, без разливания и нарушения герметичности пакета.

Устройство подходит для герметизации больших объемов и часто используется в ресторанах. Однако он большой и громоздкий, поэтому не подойдет для домашних кухонь.

Внешние вакууматоры внешние вакууматоры

Эти вакууматоры уже компактнее и подойдут для дома или небольших коммерческих кухонь, потому что меньше и доступнее. Нужно только поместить открытый конец пакета в устройство, и он удалит воздух перед запайкой края, обеспечив полноценный вакуум.



Внешний вакууматор удобен в использовании / Фото Shutterstock

Такой девайс предназначен для хранения сырых, готовых или сухих продуктов в холодильнике или морозилке. К преимуществам относится компактность, доступная цена и удобство использования. Однако специалисты не советуют вакуумировать жидкие продукты, поскольку влага может попасть в насос.

Ручные вакууматоры

Большинство моделей работают от аккумулятора или батареек, поэтому их можно брать в путешествия или на дачу. Удобство заключается еще и в том, что он не занимает много места в багаже и не требует сложной настройки.

Вакууматор работает через специальный клапан в пакете или контейнере. Устройство прикладывается к клапану, отсасывает воздух и создает герметичную среду внутри. Ручной вакууматор не запаивает край пакета термически – герметичность обеспечивается именно клапанной системой.

Небольшой размер удобен в использовании для малых порций продуктов: сыра, колбасы, нарезанных овощей и тому подобное. Такой девайс подойдет для тех, кто не делает больших заготовок, но хочет продлить свежесть продуктов в холодильнике.

Для вакууматоров используют специальные пакеты, изготовленные из многослойного полимера. Одна сторона пакета имеет ребристую или текстурированную поверхность для лучшего откачки воздуха, другой – гладкий. Это обеспечивает равномерное и надежное вакуумирование.

На Prom – одном из крупнейших украинских маркетплейсов – представлено немало вакууматоров. Среди наиболее узнаваемых брендов:

итальянский Laica , отличающийся надежностью, продуманной эргономикой и широким выбором моделей для различных нужд;

, отличающийся надежностью, продуманной эргономикой и широким выбором моделей для различных нужд; немецкий Caso предлагает технику среднего и премиального сегмента, сочетая стильный дизайн с расширенным функционалом;

предлагает технику среднего и премиального сегмента, сочетая стильный дизайн с расширенным функционалом; немецкий Silver Crest – один из узнаваемых брендов на рынке. Среди различных предложений на Prom есть модель вакууматора SV125C7, который в топе по продажам.

Для тех, кто ищет более доступные варианты, подойдут модели бренда Gorenje, которые сочетают в себе простое управление и оптимальную цену. В частности, в топе продаж на Prom модели VS120W, VS120ES и VS120E.

Популярностью среди украинских покупателей пользуются Vitek, Ardesto и Maestro – это бюджетные варианты с базовым набором функций для ежедневного использования.

К слову, для большинства домашних кухонь оптимальным вариантом может стать внешний (бескамерный) вакууматор. Он компактный, доступен по цене и подходит для ежедневного использования. В то же время камерные модели подойдут для ресторанов, а ручные – для путешествий.

Какие кухонные лайфхаки стоит знать?